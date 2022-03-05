Байден звернувся до росіян через війну в Україні
5 березня 2022 , 22:30
Джерело:Держдепартамент США
Росія напала на Україну 10 днів тому. Українські захисники мужньо боронять нашу країну, а цивілізований світ жорстко засуджує окупантів. Президент США Джозеф Байден звернувся до росіян щодо військової агресії їхньої держави.
Загарбники зазнають нищівних втрат – за 10 днів загинули понад 10 тисяч ворожих солдатів. Однак російський уряд не поспішає забирати їхні тіла.
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Президент США звернувся до росіян
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