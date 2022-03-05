Байден звернувся до росіян через війну в Україні

Росія напала на Україну 10 днів тому. Українські захисники мужньо боронять нашу країну, а цивілізований світ жорстко засуджує окупантів. Президент США Джозеф Байден звернувся до росіян щодо військової агресії їхньої держави.

Загарбники зазнають нищівних втрат – за 10 днів загинули понад 10 тисяч ворожих солдатів. Однак російський уряд не поспішає забирати їхні тіла.

Варто прочитати Ми стали наддержавою духу, – нове звернення Зеленського до українців

Президент США звернувся до росіян

Доповнюємо новину

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!