18 травня, 23:16
У Байдена діагностували агресивну форму раку простати
Експрезиденту США Джо Байдена поставили невтішний діагноз. У нього виявили рак простати з метастазами в кістки.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The New York Times.
Що відомо про рак у Байдена
У п’ятницю, 16 травня, у Джо Байдена діагностували рак простати з метастазами в кістки, із показником 9 за шкалою Глісона (5-та група ризику).
Лікарі поставили діагноз після того, як у Байдена виявили "невеликий вузлик" на простаті, який потребував "подальшого обстеження".
Хоча це являє собою більш агресивну форму захворювання, рак, схоже, чутливий до гормонів, що дозволяє проводити ефективне лікування,
– запевнив речник політика.
Як вказав представник, експрезидент та його родина наразі розглядають варіанти лікування.