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24 Канал Новини світу У Байдена діагностували агресивну форму раку простати
18 травня, 23:16
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У Байдена діагностували агресивну форму раку простати

Дмитро Усик

Експрезиденту США Джо Байдена поставили невтішний діагноз. У нього виявили рак простати з метастазами в кістки.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The New York Times.

Що відомо про рак у Байдена

 У п’ятницю, 16 травня, у Джо Байдена діагностували рак простати з метастазами в кістки, із показником 9 за шкалою Глісона (5-та група ризику).

Лікарі поставили діагноз після того, як у Байдена виявили "невеликий вузлик" на простаті, який потребував "подальшого обстеження".

Хоча це являє собою більш агресивну форму захворювання, рак, схоже, чутливий до гормонів, що дозволяє проводити ефективне лікування, 
– запевнив речник політика.

Як вказав представник, експрезидент та його родина наразі розглядають варіанти лікування.

 