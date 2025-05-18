У Байдена діагностували агресивну форму раку простати

Хоча це являє собою більш агресивну форму захворювання, рак, схоже, чутливий до гормонів, що дозволяє проводити ефективне лікування,

– запевнив речник політика.

Як вказав представник, експрезидент та його родина наразі розглядають варіанти лікування.