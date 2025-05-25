Байден вперше з'явився на публіці після діагнозу раку простати

Колишній президент США Джо Байден уперше з’явився на публіці після оголошення про діагноз раку простати. Він відвідав випускний свого онука Роберта Хантера Байдена ІІ у школі Солсбері, штат Коннектикут.

Це сталося в п’ятницю, і момент зафіксували на фото, які опублікували його донька Ешлі Байден та дружина Джилл у соцмережах. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на NBC News.

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Байден з'явився на публіці вперше після звістки про його діагноз раку простати

На знімках Байден зображений разом із родиною під час святкування випускного свого онука Роберта Хантера Байдена ІІ у школі Солсбері, штат Коннектикут. Джилл Байден додала підпис до одного з фото.

Горді бабуся та дідусь! Вітаємо, Хантере – ми так пишаємося тобою,

– написала вона.

За деякими пізнішими фото, зробленими того ж дня, схоже, що Джо Байдена також бачили в аеропорту, утім, у якому саме – невідомо.

Нагадаємо, у п’ятницю, 16 травня, у Джо Байдена діагностували рак простати з метастазами в кістки, з показником 9 за шкалою Глісона (5-та група ризику).

Його офіс опублікував заяву, в якій зазначив, що до минулого тижня йому ніколи не ставили діагноз раку простати. У заяві також уточнилося, що колишній президент не проходив тестування на рак простати понад десять років.