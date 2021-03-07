У Байдена готові сформувати окрему структуру для протидії кібератакам, – ЗМІ

Адміністрація Джо Байдена шукає спосіб протидії кібератакам, зокрема з Китаю. Для цього можуть сформувати цільову групу, яка боротиметься з атаками хакерів.
Джерело:CNN
Про це видання пише з посиланням на власні джерела. Адміністрація Байдена намагається знайти рішення-реакцію на серію недавніх кібератак Китаю.
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США думає над структурою для протидії кібератакам
Цільова група або "Об'єднана координаційна група" (UCG) – це міжвідомча структура, створення якої ініціювала Рада національної безпеки,
– заявив чиновник.
За його словами, до неї входять ФБР, Агентство кібербезпеки й інфраструктурної безпеки (CISA).
Видання повідомляє, що у США є приблизно 30 тисяч постраждалих від "китайських" кібератак клієнтів, у світі – щонайменше 250 тисяч.
Прессекретарка Білого дому Джен Псакі додала, що всі, хто керує цими серверами – уряд, приватний сектор, наукові кола – мають діяти зараз, щоб виправити становище.
Що відомо про кібератаки у США
- У грудні 2020 року у США заявили, що росіяни зламали їхнє міністерство внутрішньої безпеки. Зокрема, вдалося роздобути доступ до внутрішніх комунікацій відомства.
- Крім того, днями Білий дім назвав активною загрозою для безпеки Сполучених Штатів кібератаку зі сторони Китаю. Вона була організована проурядовими хакерами на сервери електронної пошти компанії Microsoft.