Католицькі єпископи хочуть відлучити Байдена від причастя: все через аборти

Католицькі єпископи США працюють над документом, який може заборонити президенту Джо Байдену брати участь у таїнстві причастя. Він стосуватиметься й інших політиків, які підтримують аборти.

Рішення ухвалили, попри заклики Ватикану до "більш обережного та колегіального підходу до спірного питання". Цьому передували кілька годин дебатів.

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Результат голосування оголосили у п'ятницю, 18 червня, після засідання Конференції католицьких єпископів США. 168 священнослужителів висловилися за, а 55 – проти. Далі – справа за комітетом із питань доктрини, саме там повинні розробити відповідний документ. Він визначатиме, чи варто відмовляти у причасті політикам, які підтримують право на аборт.

Єпископ Дональд Гаїнген зі штату Вісконсин, заявив, що багатьох вірян "збиває з пантелику президент-католик, який просуває найрадикальнішу підтримку абортів в історії".

Рекомендації не будуть обов'язковими

Байден стверджує, що доступ до абортів повинен бути законним. Особисто він переконаний , що "аборти – це завжди неправильно", але він не готовий нав'язувати таку позицію іншим. Щодо абортів на пізніх термінах – політик категорично проти.

Ймовірно, що рекомендації щодо значення причастя у житті церкви, комітет представить вже на щорічному зібранні єпископів у листопаді. Аби документ остаточно ухвалили, його повинні підтримати дві третини всіх єпископів.

Водночас, як пояснює BBC, навіть після ухвалення документа рекомендації, які він міститиме, не будуть обов'язковими. Адже кожен єпископ має право вирішувати, відлучати парафіянина від причастя чи ні.