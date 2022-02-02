У Байдена кажуть, що він готовий активніше долучатися до врегулювання ситуації навколо України
Джерело:24 канал
Джо Байден готовий взяти активнішу участь у врегулюванні ситуації між Україною та Росією. Він піде на це, якщо з'явиться така необхідність.
Про це під час брифінгу повідомила Джен Псакі, прессекретарка Білого дому. На запитання журналістів вона відповідала у вівторок, 1 лютого.
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Що кажуть у Білому домі про ситуацію навколо України
Журналісти поцікавилися у представників адміністрації Байдена, чому той не бере активнішої участі у врегулюванні ситуації навколо України. У приклад вони навели, зокрема, лідерів Великої Британії, Польщі та інших держав.
Президент, безумовно, залишається відкритим для цього, якщо буде ясно, що це – найбільш конструктивний крок уперед,
– наголосили у Білому домі.
При цьому, Псакі звернула увагу й на те, що у США є "дуже активний і зацікавлений державний секретар" Ентоні Блінкен. Він вже провів низку розмов зі своїм російським колегою Сергієм Лавровим, зокрема – вранці 1 лютого.Зверніть увагу! Раніше Байден попередив Росію про серйозні наслідки у разі нового вторгнення на територію України. Політик запевнив, що у США відреагують миттєво.
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