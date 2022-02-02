У Байдена кажуть, що він готовий активніше долучатися до врегулювання ситуації навколо України

Джо Байден готовий взяти активнішу участь у врегулюванні ситуації між Україною та Росією. Він піде на це, якщо з'явиться така необхідність.

Про це під час брифінгу повідомила Джен Псакі, прессекретарка Білого дому. На запитання журналістів вона відповідала у вівторок, 1 лютого.

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Що кажуть у Білому домі про ситуацію навколо України

Журналісти поцікавилися у представників адміністрації Байдена, чому той не бере активнішої участі у врегулюванні ситуації навколо України. У приклад вони навели, зокрема, лідерів Великої Британії, Польщі та інших держав.

Президент, безумовно, залишається відкритим для цього, якщо буде ясно, що це – найбільш конструктивний крок уперед,

– наголосили у Білому домі.

При цьому, Псакі звернула увагу й на те, що у США є "дуже активний і зацікавлений державний секретар" Ентоні Блінкен. Він вже провів низку розмов зі своїм російським колегою Сергієм Лавровим, зокрема – вранці 1 лютого.

Альянс України, Польщі та Великої Британії: що відомо

Ідея створення такого союзу належить Лондону. Британська міністерка закордонних справ Ліз Трасс пояснила, що такий альянс допоможе захистити Європу.

ЗМІ повідомляли, що про новий формат співпраці можуть оголосити під час візиту Бориса Джонсона в Україну. Втім, через хворобу Трасс це довелося відкласти.

Очільник українського МЗС Дмитро Кулеба уточнив, що мовиться не лише про протидії викликам з боку Росії, але тристоронню співпрацю у різних галузях.

Чому створення нового союзу відклали: дивіться відео