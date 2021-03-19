У Байдена немає ілюзій щодо того, ким є Путін, – Тизенгаузен

Риторика Сполучених Штатів Америки щодо Росії стає агресивнішою. Водночас це показує, що очільник США Джо Байден готовий рухатись далі.

Але ще жорсткіше наразі Штати не діятимуть. Таку думку висловив політолог, експерт з управління репутацією Борис Тизенгаузен.

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Байден не має ілюзій щодо Путіна

За його словами, Байден майже відкрито ствердно відповів на запитання, чи Володимир Путін є вбивцею.

У Байдена немає ілюзій про те, ким є Путін,

– зазначив Тизенгаузен.

Він зауважив, що США розуміють, що Росія довго намагалась показати війну на Сході як внутрішньоукраїнський конфлікт.

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Класична поведінка диктаторів

Росія, як сказав політолог, завжди має асиметричну відповідь: "Вона може сказати, що настав мир, а потім вдарити ще сильніше".

Це класична поведінка автократів і диктаторів. Жодних ілюзій ні в нас, ні у всього світу не повинно бути,

– наголосив експерт.

США не розірве відносин з Росією

Він заявив, що сумнівається в тому, що США зовсім розірве відносини з Росією. Адже навіть після того, як країна-агресор окупувала Крим, забрала шматок чужої території і вбиває українців на Сході, це не стало сигналом США для жорстких санкцій проти Росії.

"Економічні санкції працюють, але те, що говорили раніше, наприклад, "обрубати" систему SWIFT, повністю ізолювати Росію економічно, на це поки ніхто йти не готовий", – зауважив Тизенгаузен.

Також він додав, що якби США були готовими жорсткіше діяти проти Росії, то вони б вже зробили це.