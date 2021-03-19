У Байдена немає ілюзій щодо того, ким є Путін, – Тизенгаузен

Читать новость на русском

Риторика Сполучених Штатів Америки щодо Росії стає агресивнішою. Водночас це показує, що очільник США Джо Байден готовий рухатись далі.

Джерело:

24 канал

Але ще жорсткіше наразі Штати не діятимуть. Таку думку висловив політолог, експерт з управління репутацією Борис Тизенгаузен.

Цікаво Росія не вистоїть: чим закінчиться суперечка Путіна та Байдена

Байден не має ілюзій щодо Путіна

За його словами, Байден майже відкрито ствердно відповів на запитання, чи Володимир Путін є вбивцею.

У Байдена немає ілюзій про те, ким є Путін,
– зазначив Тизенгаузен.

Він зауважив, що США розуміють, що Росія довго намагалась показати війну на Сході як внутрішньоукраїнський конфлікт.

Тизенгаузен розповів про відносини США і Росії: дивіться відео

Класична поведінка диктаторів

Росія, як сказав політолог, завжди має асиметричну відповідь: "Вона може сказати, що настав мир, а потім вдарити ще сильніше".

Це класична поведінка автократів і диктаторів. Жодних ілюзій ні в нас, ні у всього світу не повинно бути,
– наголосив експерт.

США не розірве відносин з Росією

Він заявив, що сумнівається в тому, що США зовсім розірве відносини з Росією. Адже навіть після того, як країна-агресор окупувала Крим, забрала шматок чужої території і вбиває українців на Сході, це не стало сигналом США для жорстких санкцій проти Росії.

Нагадаємо! Путін запропонував Байдену поспілкуватися у прямому ефірі. Водночас у Білому домі відповіли, що президент дуже зайнятий і не може швидко знайти вільний час.

"Економічні санкції працюють, але те, що говорили раніше, наприклад, "обрубати" систему SWIFT, повністю ізолювати Росію економічно, на це поки ніхто йти не готовий", – зауважив Тизенгаузен.

Також він додав, що якби США були готовими жорсткіше діяти проти Росії, то вони б вже зробили це.