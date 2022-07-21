Президент США Джо Байден захворів. 21 липня він отримав позитивний результат тесту на коронавірус.

Байден захворів на коронавірус

Зазначається, що очільник США повністю вакцинований і двічі ревакцинований. Про це повідомили в Білому домі.

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Сьогодні вранці президент Байден отримав позитивний тест на COVID-19. Він повністю вакцинований і двічі ревакцинований, і відчуває дуже легкі симптоми. Він почав приймати Paxlovid,

– йдеться у повідомленні.

Останній – препарат проти коронавірусу, який розробила компанія Pfizer.

Наразі він перебуває на ізоляції у Білому домі та продовжить повною мірою виконувати всі свої обов'язки. Наприклад, сьогодні вранці він спілкувався по телефону з членами персоналу Білого дому та візьме участь у запланованих зустрічах через Zoom із резиденції.

Попередній тест Байдена на коронавірус робили 19 липня, він мав негативний результат. Медичний відділ Білого дому проінформує про захворювання всіх, з ким він контактував.

У Білому домі підкреслили: як тільки тест дасть негативний результат, президент повернеться до особистої роботи.

Байден прокоментував свій стан

Президент США написав у своїх соціальних мережах, що у нього все чудово. Дякую за вашу турботу. Щойно зателефонував сенатору Кейсі, конгресмену Картрайту та меру Когнетті (і моїм кузенам), щоб виразити свій сум через те, що пропустив нашу подію сьогодні. Тримаю зайнятість!

– зауважив він.

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