Рейтинг Байдена впав, – Дубовик оцінив можливість імпічменту президента США

У Newsweek повідомили, якщо американські демократи програють на виборах, то главі країни Джо Байдену може загрожувати імпічмент.

Однак навряд чи така доля спіткає американського главу Джо Байдена найближчим часом. Про це 24 каналу розповів директор Центру міжнародних досліджень Володимир Дубовик.

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За його словами, імпічмент – це серйозна справа. Які саме можуть бути підстави також незрозуміло.

Думаю, Байдену до цього далеко,

– вважає Дубовик.

І додав, що зростання цін – це не привід оголошувати імпічмент, оскільки інфляція відбувається в усьому світі.

"Всі розмови про те, що він не здатен керувати країною – фізично чи психологічно – це повна маячня. Він абсолютно у нормальному стані. Тому це вкиди радикальної позиції і на них не треба звертати уваги", – додав фахівець.

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Інша справа, як наголосив експерт, це низький рейтинг американського глави. Однак така ситуація цілком нормальна для демократичної країни. І це не теж означає, що підстави для імпічменту є.

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Загроза імпічменту Байдена: що відомо

Як зазначають у виданні, якщо Байден програє вибори, йому може загрожувати імпічмент, оскільки провідні республіканці вже повідомляли, що мають намір ініціювати його.

Так, у січні сенатор-республіканець Тед Круз сказав, що для імпічменту Байдена буде "безліч підстав".

Пізніше, у квітні, представник Круза Кен Бак говорив про те, що судовий комітет Палати представників "проведе слухання, щоб визначити, чи доречний імпічмент".

У травні стало відомо про результати опитування Массачусетського університету, згідно з якими 68% республіканців та 66% консерваторів підтримують імпічмент Байдена.

Для усунення президента потрібна більшість у дві третини голосів у Сенаті. Такого не було ще ніколи і малоймовірно, що республіканцям віддадуть потрібну для цього кількість місць уже 2023 року.