Поки ЄС ухвалили 10 пакет санкцій проти Росії, в самій країні вирішили не стояти без діла. Так, президентові США Джо Байдену та його рідним тепер зась навіть мріяти про візит до Пензенської області.

Нам направду дуже шкода, адже Джо Байден тепер не зможе побачити, як росіяни плетуть з верби та в'яжуть пухові хустки. А все тому, що губернатор Пензенської області Олег Мельниченко був надзвичайно незворушним, передає 24 Канал.

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Навіть якщо дуже попросить

Наказ заборонити Джо Байдену та його рідним в'їзд до Пензенської області видав сам Мельниченко. Й ухвалив це принципове рішення він через образу своєї величної недоімперії.

Ви лише гляньте на нього. Каже, що регіон "не вітає на своїй території людей, які дозволяють прямі образи на адресу Росії та її населення". Ба більше, заявив, що такі люди – Джо Байден і його рідні – просто не потрібні регіону.

Тут ми дуже сильно закотили очі. Увага! Мешканці Пензенської області відомі тим, що надзвичайно чуйні до чужої біди, а також добрі та чесні. А ось Джо Байден, бідолаха, не може похизуватися цими якостями. Тож до клубу відвідувачів Пензи йому зась.

Даруйте, Мельниченку так нагидили в нірку, що він не міг зупинитися. Навіть спробував оцінити шанси Байдена на спокутування своєї вини. На думку губернатора, "шанси на виправлення вкрай невеликі".

Зауважимо, що Мельниченко ввів заборону для Байдена, повторюючи улюблений прийом Путіна "сам дурень". Адже він разом з іншими російськими губернаторами потрапив до списку осіб, на яких накладені санкції. Він навіть вирішив похизуватися тим, що пишається бути в такій знатній компанії. Треба пильнувати, щоб його на радощах не розірвало навпіл.

Людяність Мельниченка розбивається об війну

Зауважимо, що Мельниченко не вчора став губернатором Пензенської області. Отже, ще у березні він нагороджував званнями буцімто "героїв Росії".

А вже восени 2022 року шукав способів заохочувати місцевих мешканців гинути на війні проти України. Так, наприкінці листопада він затвердив додаткові заходи, спрямовані на підтримку мобілізованих, членів добровольчих загонів "Барс", а також їхніх сімей. Їм передбачається одноразова виплата у розмірі 50 тисяч рублів. Також матимуть можливість безплатно кататися громадським транспортом.

Тим часом у скандал вляпався зять Шойгу. Він вважає війну проти України "кривавою та безглуздою". Від цього у росіян неабияк спалахнули п'яті точки. Сховайте вогнегасники, нехай палають яскравіше.