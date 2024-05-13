Землетрус у Росії: підземні поштовхи сколихнули Байкал

Землетрус магнітудою 6 зафіксовано на Байкалі, що на Далекому Сході Росії. Поштовхи відчули жителі кількох міст.

Іркутське управління міністерства надзвичайних справ Росії 13 травня повідомили про землетрус у районі Байкалу. За даними російського відомства, епіцентр підземних поштовхів на координаті – 52.90 північної широти та 107.24 східної довготи. Про це інформує 24 Канал.

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За інформацією Геофізичної служби РАН, інтенсивність землетрусу в Улан-Удє сягала за магнітудою від 3 до 4, що свідчить про слабкі до помірних відчуттів. Водночас в Іркутську, Хомутово, Дзержинську, Нижньому Саянтуї, Смоленщині та Сотниково зафіксовано магнітуду 3.

Дата та час поштовхів за Гринвічем – 12.05.2024, 22:56. Час за Гринвічем відстає від Іркутського часу на 8 годин (тобто землетрус зафіксували 06:56 за місцевим часом та 01:56 за київським часом – 24 Канал),

– пише Іркутське управління МНС.

Наразі повідомлень про значні руйнування чи жертви не надходило – принаймні про це пишуть російські ЗМІ. Також вони поширюють кадру, на якій позначено місця поштовхів.



Підземні поштовхи були на Байкалі в Росії / Карта з телеграм-каналу Іркутського управління МНС

Байкал – озеро на території Східного Сибіру, що є найглибшою прісною водоймою на Землі. Воно розташоване на території Росії, лежить на висоті 456 метрів над рівнем моря, інколи в цьому районі фіксують підземні поштовхи. Понад 30 потужних землетрусів зареєстровано лише у XX столітті.

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Науковці стверджують, що район Байкалу належить до території з високою сейсмічністю: тут регулярно відбуваються землетруси, сила більшої частини яких становить один-два бали за шкалою інтенсивності МСК-64.

У 1959 році стався Середньобайкальський землетрус з епіцентром на дні Байкалу в районі селища Суха. Сила його сягала магнітуди 9. В Улан-Уде та Іркутську сила головного поштовху досягла 6: утворювалися тріщини, фіксували незначні руйнування.