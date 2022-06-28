Хороший приклад – заразний: поляки теж вирішили купити Україні Bayraktar

Поляки активно допомагають Україні з перших хвилин повномасштабного вторгнення Росії в нашу країну. Вони підставили нам своє плече та готові до просто неймовірних кроків.

БПЛА "Байрактар" став улюбленцем усіх українців. З його допомогою нашим героям вдається завдавати ворогу величезних втрат та ефективно нищити російських окупантів.

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Поляки збирають на "Байрактар" для України

Ініціатива литовців сколихнула всю Україну. Їм вдалося зібрати гроші на купівлю "Байрактара" для України.

Згодом волонтер Сергій Притула оголосив про кампанію збору коштів "Народний "Байрактар". Українцям та підприємцям вдалося зібрати гроші на 4 безпілотники. Компанія, яка виготовляє "Байрактари", заявила, що вражена солідарністю українців й надасть БПЛА безплатно, а зібрані гроші попросила перерахувати на потреби наших героїв.

Поляки вирішили показати, що теж здатні на такий фантастичний вчинок. Журналіст Славомір Сераковський запустив збір грошей на "Байрактар" для ЗСУ.

Литовці вмить зібрали кошти й компанія, яка виробляє Bayraktars, вирішила подарувати один Україні, а зібрані гроші використати для допомоги населенню. Те саме повторилося з наступними, на які зібрали гроші українці! Тепер настала наша черга,

– повідомив Сераковський.

Журналіст також закликав поляків не спостерігати байдуже за тим, як російські окупанти вбивають українців.

Збір триватиме 30 днів, мета – зібрати 4,5 мільйона злотих.

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