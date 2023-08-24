Подарунок до Дня Незалежності: українським розвідникам передали Bayraktar

Головне управління розвідки до Дня Незалежності отримало ударний безпілотник Bayraktar. Так турецька компанія вирішила привітати Україну зі святом.

Компанія Baykar Makina передала безпілотник Bayraktar TB2 українським розвідникам безкоштовно. До слова, це не перший такий подарунок.

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Нова зброя – найкращий подарунок

У розвідці розповіли, що 25 січня турецький виробник також передав ГУР МО два безпілотники Bayraktar TB2. Ще один подарунок отримали 24 серпня у День Незалежності.

У ГУР подякували за підтримку та наголосили, що нова зброя – це найкращий подарунок для України.

Висловлюємо щиру вдячність нашим друзям і партнерам, які продовжують допомагати Україні у ці непрості часи. Найкращий подарунок до свята – нова зброя, яка допоможе нищити ворога і відстоювати нашу свободу і Незалежність,

– мовиться у повідомленні розвідки.

Що відомо про Bayraktar ТВ2 Bayraktar ТВ2 – це турецький ударний оперативно-тактичний середньовисотний безпілотник. Він розвиває швидкість до 222 кілометрів на годину та може тримати зв'язок з оператором на відстані до 300 кілометрів. Безпілотник може нести протитанкові ракети та авіаційні бомби.

Міноборони також отримало Bayraktar

Представники Міністерства оборони України отримали від турецької компанії модель ударного безпілотника Bayraktar ТВ2. Тепер він з'явиться у Національному військово-історичному музеї України.

Державний секретар Міноборони Костянтин Ващенко заявив, що ці безпілотники займуть чільне місце в історії після перемоги України. За його словами, Bayraktar став своєрідним "game changer" (переломним моментом – 24 Канал) на початку великої війни й сьогодні продовжує наводити жах на російського ворога.

"Ці БпЛА дійсно зробили неймовірно великий внесок у те, щоб ми змогли відігнати окупанта якомога далі від Києва, Харкова, Херсона… І ми обов'язково звільнимо усю нашу землю до міжнародно визнаних кордонів", – сказав Ващенко.

Він також наголосив, що робота з турецькими партнерами продовжується. До кінця 2023 року в Україні планують побудувати сервісний центр, який обслуговуватиме безпілотники в Україні.