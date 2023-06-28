База для 2 цілей: Пригожин може підступно використати Білорусь

Після провалу заколоту Пригожина російські найманці та в’язні опинилися на території Білорусі. Це створює ризики як для сусідів Білорусі, так і для режиму Лукашенка.

Про це 24 Каналу розповів білоруський опозиціонер та заступник голови Об'єднаного перехідного Кабінету Білорусі Павло Латушко. На його думку, найманці Пригожина можуть бути використані для провокацій в сусідніх з Білоруссю країнах.

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Як Лукашенко може використати ПВК "Вагнер"

Білорусь може стати базою для ПВК "Вагнер", яку вони будуть використовувати у двох цілях.

"По-перше, вони зможуть використовувати Білорусь як транзитну базу для передислокації своїх сил з Африки. Все ж таки, Пригожин мусить якось заробляти гроші, які він до цього заробляв на війні", – припустив Латушко.

По-друге, на цій базі може бути додатковий рекрутинговий центр для російських громадян. Це може також стати способом для розвантаження білоруських в’язниць.

"За інформацією міжнародних спостерігачів, станом на сьогодні Білорусь має найбільшу в Європі кількість в’язнів на 100 тисяч населення. ПВК Пригожина могло б допомогти Лукашенку в розвантаженні цих в’язниць", – зауважив опозиціонер.

Павло Латушко про наслідки перебування ПВК "Вагнер" у Білорусі: дивіться відео

Які загрози від перебування найманців у Білорусі

На жаль, ця передислокація "Вагнера" у Білорусь створить додаткові загрози для її сусідів. Не стане виключенням і Україна, навіть попри те, що наша держава дуже надійно захищає свій північний кордон.

"Я завжди казав, що головна функція Лукашенка – створення перманентної загрози. Через союз Лукашенка з Росією Україна мусить тримати частину своїх підрозділів подалі від фронту", – наголосив Латушко.

За інформацією Державної прикордонної служби України, поки що не йдеться про будівництво баз для російських найманців на території Білорусі. Водночас розвідка не виключає такого сценарію і готується на нього реагувати.

Інші сусіди Білорусі також відреагували на цю загрозу. Наприклад, нещодавно Бундесвер вирішив перекинути 4000 своїх військових на територію Литви.

Білоруський опозиціонер переконаний, що це зроблено не з метою охорони вільнюського саміту НАТО. Йдеться про пряму загрозу для Балтійських країн від агресора.

Водночас на кордоні з Польщею Білорусь продовжує перекидати мігрантів через кордон. І якщо додати до цього появу в Білорусі ПВК "Вагнер", можна зрозуміти, наскільки великими є ризики для європейської безпеки.

Як ПВК "Вагнер" опинилася в Білорусі