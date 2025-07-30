На Камчатці, де у середу, 30 липня, стався сильний землетрус, розташована російська стратегічна підводна база "Рибачий".

Цей об'єкт має велике значення для росіян, зокрема для їхнього флоту. Де розташована база "Рибачий" та у чому її важливість – повідомляє 24 Канал.

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Що відомо про базу "Рибачий" і де вона розташована?

За даними російських ЗМІ, це ключовий об'єкт Тихоокеанського флоту Росії. Згідно з оприлюдненою інформацією, там базуються російські підводні човни з ядерною зброєю та сучасними ракетами.

Також, крім вищезгаданого, на цій базі є навіть стратегічні ракетоносії з міжконтинентальними балістичними ракетами. На базі ще розміщені підземні бункери для зберігання ядерних боєголовок.

За даними з відкритих джерел, ядерні підводні човни є там з середини 1960-х років. До кінця 1980‑х "Рибачий" став найбільшою такою базою в Росії, там було до 15 радянських стратегічних підводних човнів (SSBN).

Відомо, що підводна база розташована на південному краю півострова Крашенінникова, через затоку Крашенінникова від Вілючинська, поруч із Петропавлівськом-Камчатським, де відчули землетрус.

Де розташована база: дивіться на карті