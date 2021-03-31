Це бажання Росії, – аналітикиня про те, чому Путін, Макрон та Меркель обговорювали Донбас

Володимир Путін, Еммануель Макрон та Ангела Меркель зустрілись у форматі відеоконференції. Зокрема, обговорили ситуацію на Донбасі, що дуже обурило Україну. Насправді ж це бажання Росії – показати, про Україну говорили без Володимира Зеленського.
Джерело:24 канал
Таку думку висловила аналітикиня фонду "Демократичні ініціативи" імені Кучеріва Марія Золкіна. Вона додала, що насправді ж теми, які обговорювали лідери, стосувалася не лише російсько-української війни.
До теми Путін, Меркель і Макрон без Зеленського обговорили Донбас
За її словами, західним державам було важливо поговорити з Росією не тільки щодо Донбасу, а й щодо цілої низки міжнародних питань: вакцина, Білорусь та інше.
Це бажання Росії – подати розмову так, ніби вона крутилася лише навколо теми Донбасу і показати, що це нібито замінник нормандської зустрічі. Насправді все по-іншому,
– заявила Золкіна.
Вона додала, що відсутність Зеленського не означає те, що про Україну говорили без України.
Також Золкіна зауважила, що Росія просуває хитрий сценарій у перемовинах з Україною. Вона хоче залишити Україні контакти з радниками, які не можуть ухвалювати рішення як лідери держав. Водночас штовхають Україну до розмови з пропагандистами.Довідка. Востаннє така ситуація трапилась у рамках Тристоронньої контактної групи. Туди на перемовини покликали пропагандистку Майю Пирогову, яка є засудженою в Україні.
Аналітикиня Марія Золкіна розповіла про тактику Росії: відео