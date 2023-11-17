Знайшли штаб і склад з боєкомплектом: партизани проникли на базу Чорноморського флоту у Криму

Партизани руху "Атеш" вночі змогли проникнути на територію ворожої військової частини у Феодосії, що в тимчасово окупованому Криму. Вони зафіксували місця розміщення техніки окупантів.

Відповідні відео та фотографії з місця події партизани показали вночі проти 17 листопада. Перед цим вони зафіксували, як Росія у паніці перекидає кораблі з Криму до Новоросійська.

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Що відомо про ворожу військову частину в окупованій Феодосії

Партизани розповіли, що вони зуміли вночі проникнути на територію російської військової частини 80393 у Феодосії, що в тимчасово окупованому Криму. Так, вони успішно провели розвідувальні дії на території однієї з частин Чорноморського флоту Росії.

Поки чергова зміна спала у неналежний час, нам вдалося зафіксувати точні місця розміщення автомобільних боксів, складів з боєкомплекту, казарм та штабу військової частини 80393,

– заявили партизани.

Вони також показали фото та відео з місця розміщення частини окупантів у Криму.

Партизани руху "Атеш" показали розміщення ворожої техніки в Феодосії: дивіться відео



Місце, де розміщена військова частина росіян у Феодосії



Партизани зафіксували техніку росіян у їхній частині в Феодосії

Партизани знайшли дуже важливий для окупантів склад у Криму

Партизани руху "Атеш" знайшли та опублікували координати складу окупантів в селищі Октябрьське, де вороги зберігають паливно-мастильні матеріали.

Ба більше, на території самого військового об'єкту та селища зафіксували високу активність техніки окупантів.

Розташування військового складу ворогів

До речі, паливно-мастильний склад росіян розміщений за адресою 45.287290, 34.126670. Детальніше про діяльність ворогів у Октябрському – читайте за посиланням.