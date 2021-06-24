Після інформації про те, що російські військові нібито відкрили вогонь по британському есмінцю видання BBC оприлюднило репортаж з "Дефендера". Кадри зняли під час подій з "обстрілом".
Кореспондент видання з питань оборони Джонатан Біль, що перебував на борту "Дефендера", повідомив, що заяви, які раніше оприлюднили Росія та Велика Британія, не цілком відповідають тому, що він бачив своїми очима.
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BBC оприлюднило репортаж з "Дефендера": дивіться відео