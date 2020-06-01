Варто мити волосся перед зміною кольору чи ні знають не всі жінки, які регулярно фарбуються вже протягом довгого часу. Інколи навіть відповідь спеціалістів відрізняється одна від одної. Не дивлячись на це, щоб отримати триваліший ефект від фарби, потрібно заздалегідь підготуватися до процедури.

Перш ніж йти фарбувати волосся, дотримуйтеся кількох важливих кроків поетапної підготовки до цього. Окрім того, що жіноча шевелюра вимагає постійного догляду у вигляді масок, олій, скрабів, кондиціонерів та інших косметичних засобів, її потрібно правильно розчісувати, вибирати спеціальні гребінці та щітки, то ще й варто знати такий важливий пункт, коли треба, а коли не можна мити волосся перед фарбуванням. У цьому питанні розібралося видання tochka. net.

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Насправді однозначної відповіді не існує, чи потрібно очищувати волосся перед фарбуванням за допомогою води та шампуню. Все залежить від типу вашого волосся та техніки і матеріалів для зміни кольору. Якщо ви зібралися проводити фарбування в домашніх умовах, то нижченаведені поради також будуть актуальними для вас.

Коли не можна мити волосся перед фарбуванням?

Коли волосся брудне, то на його структуру краще лягатиме фарба. Це відбувається завдяки ефекту ковзання. Якщо фарбувати ідеально чисті пасма, то вони "відштовхуватимуть " пігмент.

На шкірі нашої голови виробляється шар натурального жиру, який захищає шкіру від негативного впливу різноманітних хімічних подразників. Шампунь цей шар прибирає, і шкіра залишається незахищеною. А серед складових компонентів фарб для волосся є багато таких, які сушать шкіру. Якщо волосся не мити, то жир залишиться і слугуватиме натуральною олією для зволоження та збереження нормального стану шкіри голови.



Фарбування волосся в салоні / Фото Pexels

Коли потрібно мити волосся перед фарбуванням?

Можна не чекати повного забруднення волосся, якщо ви не збираєтеся кардинально змінювати колір. Тобто, коли фарбуєтеся хною або тонуєтеся іншим засобом, то рівень чистоти вашого волосся не відіграє значної ролі. В інших випадках, краще утриматися від миття голови 2-3 дні.