Розкішне волосся за 5 хвилин: прості рецепти масок вдома

Що може бути кращим заняттям на період самоізоляції, ніж догляд за собою. Саме зараз ідеальний момент, щоб покращити стан свого волосся. Маски для волосся в домашніх умовах – саме те.

Розкішне волосся не лише ззовні гарно виглядає, але й додає кожній жінці внутрішньої впевненості в собі. Щоб кожна з вас стала володаркою нереально красивого волосся, 24 канал зібрав 5 рецептів дієвих масок для волосся, які можна приготувати за 5 хвилин вдома.

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Для сухого та пошкодженого волосся

Вітаміни A, E

Реп’яхова олія

2 жовтка

Розігрійте реп’яхову олію та додайте в ємність з нею всі вищезгадані інгредієнти. Добре все перемішайте та нанесіть суміш по всій довжині волосся. Також можна обгорнути голову рушником або харчовою плівкою. Тримайте 1 годину і потім гарно все змийте.

Для сухого та ламкого волосся

Йогурт/ кефір/ жирна сметана

Полуниці

Оливкова олія

Розімніть ягоди та залийте їх йогуртом. Оливкова олія не є обов’язковим інгредієнтом. Додавайте її лише в тому випадку, якщо у вас дуже сухий волосяний покрив. Використовуйте маску на всю довжину волосся, також можете прикрити волосся харчовою плівкою і рушником. Тримати маску потрібно 1-2 години.



Рецепти масок для волосся в домашніх умовах / Фото Pexels

З ефектом ламінування

Желатин

Бальзам для волосся

Спочатку розчиніть желатин у воді. Потім додайте до нього невелику кількість бальзаму для волосся. Нанесіть на волосся, обгорніть його харчовою плівкою і закутайте рушником. Залиште маску на 30-40 хвилин.

Для зволоження волосся

Банан

Сметана

Мед

Для приготування маски потрібно розім’яти половинку банана. Потім додайте по 1 столовій ложці натурального меду і сметани. Суміш потрібно масажними рухами нанести на шкіру голови, а потім і на всю довжину волосся. Тримайте маску не менше, ніж 1 годину. Після чого добре промийте шампунем волосся від меду.

Для живлення та стимулювання росту волосся

Оливкова олія

Коньяк

Желатин

Мед

Кориця

Змішайте всі компоненти. Нанесіть маску на 30-60 хвилин під харчову плівку. Ретельно змивайте теплою, але не гарячою, водою.

У рецептах, де не вказано пропорції використання інгредієнтів для приготування маски, скористайтеся методом "на око", бо все залежить від довжини вашого волосся.