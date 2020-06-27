Коли влітку з довгим волоссям некомфортно, а стригтися не хочете, то найкращий варіант зробити зачіску пучок. Він легкий у виконанні та стильно виглядає, якщо його правильно зробити. Зокрема, з такою актуальною зачіскою можна експериментувати.

Пучок – це не лише недбало зібране волосся на маківці голови. Його також можна зав’язувати внизу, прикрашати аксесуарами, виконувати технікою скручування джгутика чи коси, створювати вузлик та багато інших варіантів. 24 канал зробив добірку оригінальних ідей для пучка.

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Також цікаво виглядатиме, коли ви зробите два пучка з волосся. Адже не завжди краса вимагає жертв. Можна виглядати привабливо та одночасно відчувати себе комфортно, якщо знати різноманітні б’юті-лайфхаки та мати у своєму арсеналі декілька ідей небанальних для зачісок.

Оригінальні ідеї, як зав'язати пучок / Фото Instagram