У "Белавіа" скасували рейси до 8 країн: перелік

Білоруська авіакомпанія "Белавія" скасовує рейси до низки європейських країн. Мовиться про період від 27 травня до 30 жовтня 2021 року.

Пресслужба "Белавії" аргументувала таке рішення наявністю заборони на виконання рейсів з боку низки країн. Білоруські пасажири начебто можуть змінити дату вильоту або повернути повну вартістю невикористаних квитків.

Зауважте Білорусь у колючому дроті: для "Белавіа" придумали новий логотип

Рейси до яких міст скасувала "Белавія"

Варшава;

Мілан;

Амстердам;

Рим;

Франкфурт;

Берлін;

Мюнхен;

Ганновер

Відень;

Брюссель;

Барселона;

Калінінград.



Ще одна країна закриває повітряний простір для "Белавії"

Глава словацького МЗС Іван Корчок заявив, що Словаччина закриває повітряний простір для білоруських літаків.

Після рішення лідерів Євросоюзу Словаччина забороняє польоти через свій повітряний простір та користування аеропортами для білоруських авіаліній. Це чітка відповідь на неприйнятні дії і порушення правил режимом у Білорусі,

– заявив посадовець.