У Бельбеку знищено два МіГ-31, ЗРК С-400 та склад паливно-мастильних матеріалів, – ЗМІ

На аеродромі Бельбек, що в анексованому Криму, вночі 15 травня лунали потужні вибухи. Внаслідок цього на летовищі було пошкоджено багатого одиниць техніки окупантів.

Про це повідомляють російські ЗМІ. Зокрема, на аеродромі Бельбек внаслідок вибухів повідомляли про пошкодження російських літаків і зенітно-ракетних комплексів, передає 24 Канал.

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Що могло бути знищено після атаки на аеродромі Бельбек

У телеграм-каналі "Astra", з посиланням на власні джерела в екстрених службах у Криму, повідомили, що спочатку атаку у ніч з 14 на 15 травня було здійснено на військовий аеродром Бельбек у Севастополі.

Внаслідок ракетного удару на аеродромі було знищено двох винищувачів-перехоплювачів МіГ-31, також згорів склад пально-мастильних матеріалів. Постраждали 11 російських військовослужбовців,

– наголосили представники каналу.

Згодом у телеграм-каналі зазначили, що трохи пізніше, ближче до ранку, 15 травня ракета вдарила по ЗРК С-400 "Тріумф" вже в районі села Вишневе у Криму.

"Після атаки ЗРК спалахнув. 2 військовослужбовці загинули, 2 зазнали поранень", – мовиться у дописі.

Варто зазначити, що до цього російське міністерство оборони браво відзвітувало, що в ніч із 14 на 15 травня сили ППО буцімто знищили над Кримом "10 оперативно-тактичних ракет ATACMS". Про втрати та пошкодження під час атаки російське відомство не заявляло.

Водночас пропагандистські "військкори" повідомляли про загиблих та поранених серед російських військових, але не уточнювали про їх кількість та інші деталі.