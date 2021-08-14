Усі знають, як у нас ставляться до депутатів, – Беленюк про підготовку до Олімпіади і хейтерів

Народний депутат Жан Беленюк виборов єдину серед українських спортсменів золоту медаль на Олімпійських іграх у Токіо. Він розповів, що на шляху до цієї нагороди його часто оточував хейт.

При тому, що до того, як Беленюк став депутатом, ненависті до його особи було значно менше. Про це спортсмен зізнався в інтерв'ю ЗМІ.

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Травма, хейт і тиск

Жан Беленюк отримав серйозну травму плеча перед виступом на Олімпіаді. Це стало основною проблемою і загрозою його підготовки. Серед іншого, що заважало нормально готуватися – високі психологічні навантаження.

Також був високий рівень хейту – всі знають, як у нас у країні ставляться до депутатів. А тут ще й депутат, який їде на Олімпійські ігри. Подвійний хейт,

– зізнався Беленюк.

Борець додає, що таких "який" є дуже багато: на нього могли чіпляти різні ярлики. Щодо хейту, то Жан Беленюк намагався на нього не реагувати. Як розповів нардеп, не читав коментарі, не сприймав їх і загалом абстрагувався.

За словами спортсмена, неприхильне ставлення до нього зросло після того, як став депутатом. До того, мовляв, "купався в променях слави та любові". Втім, після виграшу золота на Олімпійських іграх, як зізнається, знову відчуває ласку та любов від суспільства.

Депутатство Жана Беленюка