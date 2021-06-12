Бельгія проти окупантів: у барі Херсона оригінально анонсували матч Росії на Євро-2020

В одному із барів Херсона вирішили оригінально анонсувати матч Росії на Євро-2020. На афіші, де вказані дата та час ігор, зробили напис "Бельгія – Окупанти".
Саме зі збірною Бельгії російська команда проведе 12 червня свій перший матч на турнірі.
Читайте також На ситуацію з формою збірної тисне контракт між УЄФА та "Газпромом", – ЗМІ
Оригінальний анонс гри збірної Росії
Повідомити про гру збірної Росії в одному із барів Херсона вирішили, використавши слово, за яким країну знають у всьому цивілізованому світі – окупанти.
Тому анонс ігор на 12 червня має такий вигляд:
- 16:00: Уельс – Швейцарія;
- 19:00: Данія – Фінляндія;
- 22:00: Бельгія – Окупанти.
Фото афіші закладу почали активно поширювати у мережі.
Футбольна афіша херсонського бару / Фото з фейсбуку Vitaly Po
Дізнайтеся більше Розклад матчів Євро-2020: де дивитися поєдинки 12 червня
Росії не догодила форма збірної України на Євро-2020
- 6 червня українська збірна презентувала свою нову форму для участі у Євро-2020. На ній зобразили написи "Слава Україні!", "Героям слава!", а також карту України з тимчасово окупованим Кримом.
- Це спричинило хвилю обурення у Росії, місцеві політики почали вимагати заборони цих надписів.
- В УЄФА побачили політичний сенс та висунули вимогу прибрати слова "Героям слава!".
- Тепер поверх напису "Героям слава!" на формі додадуть емблему збірних з картою країни, тризубом і написом "Слава Україні".