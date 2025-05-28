Коаліція дронів для України зростає: до ініціативи приєдналися Бельгія та Туреччина
- Бельгія та Туреччина приєдналися до коаліції дронів для України, яку очолюють Латвія та Велика Британія, збільшуючи кількість країн-учасниць до 20.
- Країни-члени коаліції зобов'язалися до кінця 2025 року виділити щонайменше 2,75 мільярда євро на закупівлю дронів для України, вже внесено близько 180 мільйонів євро.
Бельгія та Туреччина приєдналися до міжнародної коаліції дронів для України, очолюють Латвія та Велика Британія. Тепер до неї входять вже 20 країн.
Повідомляє 24 Канал з посиланням на Міноборони Латвії.
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Які зобов'язання мають країни-члени коаліції
За словами латвійських офіцерів, всі країни-члени коаліції взяли на себе зобов’язання до кінця 2025 року виділити щонайменше 2,75 мільярда євро на закупівлю безпілотників і підтримку Сил оборони України.
За даними Міноборони Латвії, станом на кінець травня держави-члени вже внесли до спільного фонду близько 180 мільйонів євро. Ці кошти мають піти як на централізовані закупівлі дронів, так і на заходи з підтримки України на національному рівні.
"Міжнародна коаліція дронів стає дедалі сильнішою – ми зможемо постачати більше дронів в Україну, одночасно зміцнюючи оборонну промисловість Латвії, ЄС і країн НАТО. Наша сила в єдності, тому приєднання до коаліції нових союзників дасть нам змогу надати Україні таку необхідну підтримку в боротьбі з агресором", – резюмував глава Міноборони Латвії Андріс Спрудс.
Нагадаємо, що коаліція дронів була заснована в лютому 2024 року під час 19 зустрічі Контактної групи з оборони України у форматі Рамштайн. До моменту приєднання Норвегії до об’єднання, яке спільно очолюють Велика Британія та Латвія, у його складі вже перебували 17 країн-партнерів, що забезпечують Україну безпілотниками.