Бельгія відкладає на 10 років відмову від АЕС через війну в Україні

Бельгія вирішила відкласти заплановану на 2025 рік поетапну відмову від ядерної енергетики. Наразі термін служби ядерних реакторів подовжать на 10 років.

Про це на своїй сторінці у твіттері написав прем'єр-міністр Бельгії Александер Де Кроо.

Читайте також Ядерна загроза і АЕС: про вимоги України, "хотєлки" Росії і безпорадність МАГАТЕ

Бельгія відкладає на 10 років відмову від АЕС: заява Александра Де Кроо

Федеральний уряд вирішив вжити необхідних заходів для продовження терміну служби двох останніх ядерних реакторів на десять років,

– написав прем'єр-міністр Бельгії.

Водночас він наголосив, що країна не відмовляється від ідеї перейти на відновлювані джерела енергії, адже це – найкращий шлях до енергетичної незалежності.

Нагадаємо, що після трьох тижнів безперервної роботи персонал Чорнобильської атомної електростанції більше не проводить ремонт та технічне обслуговування обладнання.

До теми – Путін готує теракт на ЧАЕС: дивіться відео