Захворюваність зростає, але карантин пом'якшують: у Бельгії можуть відступити від обмежень

9 лютого 2021 , 08:02
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Уряд Бельгії допускає пом'якшення карантинних обмежень, хоча кількість хворих на коронавірус в країні не зменшується. Попри негативну динаміку у статистиці, влада зазначає, що знижується рівень госпіталізованих.

Джерело:

The Brussels Times

Глава уряд країни Александер Де Кроо навів 3 аргументи для можливого пом'якшення карантину.

До теми Дослідники ВООЗ наблизились до розгадки походження коронавірусу: деталі

  • Зростання захворюваності відбувається на фоні значно більшої кількості тестів на COVID-19.
  • Зменшується кількість госпіталізованих пацієнтів загалом та тих, що перебувають в інтенсивній терапії.
  • Старт масштабної вакцинації в країні. Одну дозу вакцини уже отримали у будинках для літніх людей – як жителі, так і персонал.

Проте проти таких кроків виступають медики та науковці.

Зверніть увагу! Карантин в Бельгії оголошений до 1 квітня. Наприкінці січня влада заборонила жителям країни виїжджати на відпочинок за кордон. Це правило діятиме до 1 березня.

Яка ситуація у Бельгії з коронавірусом?

Станом на 9 лютого в країні виявили понад 726 тисяч хворих на COVID-19. Летальних випадків більше ніж 21 тисяча.
Дані моніторингового центру РНБОУ.