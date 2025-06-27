У Бельгії палестинці пошкодили техніку для ЗСУ, сплутавши її з поставками для Ізраїля, – ЗМІ

Пропалестинські активісти у бельгійському Турне пошкодили військову техніку, що планували передати Україні. Ймовірно, вони вважали, що ця допомога призначена для Ізраїля.

Збитки сягають близько 1 мільйона євро. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на 7sur7.

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Активісти атакували оборонну компанію в Бельгії

Як передає бельгійське видання, 150 пропалестинських активістів увірвалися на склад оборонної компанії OIP Land Systems у бельгійському місті Турне. Вони пошкодили бронетехніку, яка призначалася для передачі Україні.

Наступна поставка зараз затримується щонайменше на місяць. Це все, чого ці симпатики ХАМАС досягнуть своїми діями,

– заявив гендиректор OIP Фредді Верслюйс.

Активісти в рамках кампанії "Зупиніть озброєння Ізраїлю" вимагали від Бельгії санкцій проти єврейської держави. Вони заявили, що виступають проти співпраці з ізраїльською компанією Elbit, яка, за їхніми словами, постачає значну частину техніки для армії Ізраїлю.

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У відповідь керівництво OIP підкреслило, що компанія не співпрацює з Ізраїлем уже понад 20 років і діє незалежно.

Своєю чергою, бельгійське підприємство спеціалізується на ремонті та модернізації військової техніки. Як мовиться у ЗМІ, після початку повномасштабного вторгнення Росії вона передала ЗСУ вже близько 260 одиниць техніки.

Схожий інцидент стався напередодні у німецькому Ерфурті. Там росіяни підпалили вантажівки Бундесверу. Ймовірно, вони помилково вважали їх українською військовою технікою. Це вже другий випадок підпалу в Ерфурт. У російських пропагандистських телеграм-каналах поширювали дезінформацію, нібито пошкоджена техніка належала ЗСУ й перебувала в ремонті.