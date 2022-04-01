У Бєлгороді паніка, – у МВС відповіли на фейки Росії про "авіаудар по нафтобазі"

У Росії в місті Бєлгород спалахнула пожежа на нафтобазі. Це спричинило справжню паніку у росіян. Російська сторона дотримуватиметься версії, нібито її атакували українські вертольоти.

Про це в ефірі 24 каналу розповів радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко.

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За його словами, Володимир Путін неформально пообіцяв 20 років тому, що для них війна буде лише на телевізорі, а не на території держави. Однак зараз вперше за усі роки правління Путіна це перенесло з екранів у реальне життя.

Це з психологічної точки зору для росіян неймовірний удар по голові. У Бєлгороді зараз реальна паніка,

– підкреслив Денисенко.

Зважаючи на соцмережі росіян, як зазначив радник очільника МВС, вони не вірять у те, що трапилось. В елітах Росії розпочалась неприхована війна. Хоч це не призведе до обвалу правління Путіна, однак Україна з цього теж отримає певну користь.

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