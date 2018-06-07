Белла Хадід оголила груди для спокусливого фото

Одна з найпопулярніших моделей світу Белла Хадід потішила своїх шанувальників новим сексуальним пляжним фото.

На знімку, який Белла виклала в Іnstagram, вона позує топлес. Крім того, красуня обрала крихітне бікіні, яке майже злилося з кольором її шкіри.

Читайте також: Тіна Кароль приміряла сукню, як у Белли Хадід та Кім Кардашян: фотопорівняння

Головним акцентом кадру став велетенський солом’яний капелюх.

Белла Хадід

Нещодавно Хадід заявила, що ніколи в житті не робила пластичних операцій ї її краса природня. Однак багато людей вважають, що модель перенесла пластику носа і кілька інших процедур ще на початку своєї кар'єри.