Україна є кращим важковаговиком, – Годжес порівняв війну з боксерським поєдинком

У Росії великі проблеми. Агресор не має можливості сьогодні перемогти Україну, яка є кращим боксером у важкій вазі.

Про це заявив американський генерал у відставці. Бен Годжес порівняв повномасштабну війну з боксерським поєдинком.

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"Ми всі повинні атакувати вразливе місце всередині Росії"

Генерал у відставці заявив, що Росія не має можливості сьогодні перемогти Україну. Додав, переконаний, що в країни-агресора насправді є великі проблеми. Зокрема, людські ресурси, економіка, промисловість стагнує.

Коли я дивлюсь на ситуацію цієї війни, то я думаю про двох великих боксерів-важковаговиків. Після восьми, дев'яти раундів обидва виснажені. Але один дивиться на іншого і каже: "Він втомився більше, ніж я". І це дуже психологічний бій. І саме тоді, коли він це каже, ти повинен бити. І я думаю, що Україна є кращим боксером у важкій вазі,

– підкреслив Годжес.

Продовжив, якщо Україна зможе достукатися до Росії й продовжуватиме робити те, що робить, наприклад, атакувати ворожу нафтогазову мережу, достукатися до людей всередині країни-агресора, щоб вони зрозуміли, якою катастрофою для них насправді є ця війна, що Путіну начхати на свій народ, нещодавно він вбив Навального, підкреслив Годжес, це буде хорошим результатом.

Це психологічна війна, і ми усі в ній повинні атакувати вразливе місце всередині Росії. Я думаю, що це місце — довіра росіян до влади і страх перед нею,

– сказав генерал у відставці.

На думку Годжеса, Україна має зробити три речі. Перше завдання для Головнокомандувача Сирського — стабілізувати фронт. Втім, звичайно ж, завжди можуть бути просування вперед і назад.

Але з точки зору здатності до великого прориву, Росія не може цього зробити тим, що має зараз, і треба, щоб не могла зробити і надалі. Я думаю, що це завдання номер один,

– підкреслив екскомандувач армії США в Європі.

Сказав, що завдання номер 2 – Україна має використати 2024 рік для того, щоб виправити кадрову систему. Годжес наголосив, що це не робота генерал-полковника Сирського. Пояснив, що це робота уряду — виправити її так, аби чоловіки й жінки призовного віку хотіли приєднатися до ЗСУ, щоб вони хотіли служити.

"А це означає більш ефективне управління. Але також люди повинні бути впевнені, що якщо вони підуть в армію, вони будуть добре підготовлені. Вони будуть належним чином екіпіровані. І про їхню сім'ю подбають, якщо з ними щось трапиться. Це робота уряду. Це не робота армії", – наголосив генерал.

І третє, зазначив генерал, ця війна зараз — не війна солдат на полі бою, а війна індустрій. Саме той, хто має більше ресурсу, здатний протриматися довше. Тому Україні так необхідна допомога західних партнерів.

Ще рік тому я сподівався, що мій президент, а також канцлер Німеччини скажуть: "Ми допоможемо Україні перемогти". На жаль, цього не сталося. В нас є ресурси, але все так само бракує політичної волі зробити це. Ті сигнали, що сьогодні американський Конгрес своєю бездіяльністю подає Путіну — жахливі,

– підкреслив Годжес.

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