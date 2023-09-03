Воллес перед відставкою з Міноборони хотів зірвати військовий контракт з США, – The Times

Ексміністр оборони Великої Британії Бен Воллес перед своєю відставкою з міністерства міг спровокувати дипломатичний скандал зі Сполученими Штатами. Зокрема, це сталося через постачання вертольотів для спецпризначенців.

Мовиться про багатомільярдний контракт із закупівлі 14 вертольотів Chinook H-47 від компанії Boeing. Саме його Воллес хотів скасувати перед тим, як піти з поста міністра.

Цікаво Має особисті знайомства в Україні: чи зміняться відносини з Британією з новим міністром оборони

Воллес міг спровокувати дипломатичний скандал

Як повідомляють журналісти, ексміністр оборони Бен Воллес надіслав листа Ллойду Остіну, голові Пентагону, вказуючи на те, що він планує розірвати угоду щодо повітряних суден.

Згідно з анонімними джерелами, стало відомо, що він розглядав це рішення через обмежений бюджет міністерства та "непомірні витрати, пов'язані з цим контрактом". Примітно, що один із членів британського уряду назвав пропозицію Воллеса "божевільною".

Крім цього, співрозмовник видання, пов’язаний з публікацією, виявив, що дії Воллеса, схоже, навмисно були вчинені для того, щоб спровокувати американців. Він підкреслив, що такий підхід трактується як навмисне розпалювання гніву серед окремих осіб.

За словами джерела, на яке посилається The Sunday Times, угода нібито була відкладена через втручання Воллеса. Співрозмовник видання розповів, що все літо намагалися розв'язати питання з постачанням гвинтокрилів, але саме дії колишнього міністра оборони призвели до погіршення ситуації.

Також стало відомо, що цей інцидент значно вплинув на дипломатичний корпус обох країн. Намагаючись внести ясність, Джейн Гартлі, посол США у Великій Британії, виступила з ініціативою звернення до британського уряду, написавши 1 серпня листа, закликаючи британську владу з’ясувати поточний статус угоди.

На Даунінг-стріт твердо запевнили, що договір, про який мовиться, справді буде виконаний. Одночасно Карен Пірс, посол Великої Британії в США, отримала повідомлення з Вашингтона, в якому застерігають британський уряд від згубних наслідків розірвання угоди зі Сполученими Штатами.

Згідно з анонімним джерелом видання, британські урядовці нібито надали запевнення своїм американським колегам щодо розв'язання питання про постачання вертольотів після відходу Уоллеса з посади. Автори матеріалу також стверджують, що для нового очільника Міноборони Гранта Шеппса питання постачання цих повітряних суден є одним із найважливіших.

У Великій Британії новий міністр оборони