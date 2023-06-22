Воллес вийшов із боротьби за посаду очільника НАТО, – The Economist

Донедавна Бен Воллес сподівався, що змінить Єнса Столтенберга на посаді генерального секретаря НАТО. Однак цього не станеться.

Про це особисто заявив Воллес. За його словами, Америка хоче, щоб чинний глава НАТО залишився на посаді до наступного року.

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Воллес не боротиметься за посаду глави НАТО

Нещодавно Воллес сподівався, що змінить Єнса Столтенберга на посаді генерального секретаря НАТО.

Цього не станеться,

– заявив він виданню The Economist.

У виданні зазначили, що великою заслугою Воллеса є те, що Україна, попри спротив з боку деяких представників Білого дому, отримала зброю ще до повномасштабного вторгнення Росії.

Британія є другим за величиною постачальником військової допомоги Україні. "Злиті" документи Пентагону свідчать про те, що в Україні перебували 50 британських спецназівців, а американських – лише 14.

Водночас усього цього виявилось недостатньо, щоб заручитися підтримкою Америки для обрання на керівну посаду Воллеса в НАТО.

"Можливо, вони хотіли б бачити на цій посаді прем’єр-міністра", – вважає Воллес.

Він наголосив, що хто б не отримав цю посаду, йому доведеться мати справу з багатьма невирішеними питаннями в НАТО.

Майбутній наступник Столтенберга муситиме догодити і Макрону, і Байдену,

– додав Воллес.

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