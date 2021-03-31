У Словенії чоловік з бензопилою і собакою протестував біля парламенту: відео

У столиці Словенії Любляні невідомий із собакою увімкнув бензопилу перед будівлею парламенту. Він начебто кричав, що протестує проти карантинних обмежень.

Інцидент трапився близько 19:00 у вівторок, 30 березня. Правоохоронці відразу затримали протестувальника.

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Деталі протесту

Очевидець протесту зняв на відео те, що трапилось. На ньому чути, як чоловік кричить: "Досить цього закриття". ЗМІ пов'язують вигуки із карантинними обмеженнями через коронавірус.

Поліція збирає інформацію про чоловіка та встановлює причини такої поведінки. У результаті інциденту ніхто не постраждав.

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