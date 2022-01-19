Бербок у пості про культуру Росії згадала подругу окупантів Нетребко

19 січня 2022 , 00:00
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Джерело:

твітер Дітмара Піхлера

Очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок після візиту в Україну відвідала Росії. У своєму дописі про Москву міністерка згадала скандальну співачку Анну Нетребко, яка підтримувала російських бойовиків на Донбасі.

Першим згадку помітив тренер з питань медіакомпетенції Дітмар Піхлер. Саме він написав про це в телеграмі

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Очільниця МЗС Німеччини у дописі про Росію згадала прихильницю російських найманців Нетребко

Анналена Бербок під час візиту в Москву опублікувала пост про культуру. У ньому політикиня пригадала, що відвідала російсько-німецьку виставку в Третьяковській галереї.

Міністерка закордонних справ Німеччини також заявила, що мовляв мистецтво і культура не підвладні політичним настроям і не зупиняються на національних кордонах.

Росія – це більше, ніж критика нинішнього політичного керівництва: така багата культурна нація, країна Дмитра Шостаковича, Анни Нетребко, Льва Толстого. Мистецтво вміє відобразити наш час та озвучити його,
заявила Бербок.  

Політикиня також відзначила, що нібито саме це "створює простір для різноманітності", "взаморозуміння". Також нібито може допомогти "примиритись".

Проте очільниця МЗС Німеччини фактично у один ряд поставила Дмитра Шостакевича, якого вважають одним з найзначніших композиторів 20 століття, Льва Толстого – одного з найвідоміших російських письменників та Анну Нетребко – оперну співачку, яка підтримує проросійських окупантів на Донбасі.

За цей допис користувачі у мережі почали обурюватись, від людей посипався шквал критики. Серед іншого критикували й за нерозуміння ситуації. 

Що відомо про діяльність Анни Нетребко та підтримку окупантів

  • Анна Нетребко справді відома оперна співачка, яка володіє сопрано. Вона живе в австрійському Відні. Співачка має два громадянства – Росії та Австрії. 
  • В Україні її знають як особу, яка фінансово підтримала проросійських окупантів на Донбасі. Ще у 2014 році ЗМІ зафіксували її з так званим "прапором" самопроголошених "республік" на окупованій Росією частині Донбасу. 
  • Тоді вона передавала кошти окупантам нібито для оперного театру в окупованому Донецьку. Сама Нетребко тоді заявила, що нібито її діяльність не є політичною акцією. Проте мільйон рублів співачка передавала саме ватажку бойовиків, колаборанту Олегу Царьову.
  • У МЗС Австрії фото співачки з російськими найманцями назвали "проблематичним". Там заявили, що такими знімками неминуче почнуть зловживати у пропагандистських цілях.

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Повний текст публікації Дітмара Піхлера

Згадування та вихваляння прокремлівської співачки та друга так званих "сепаратистів" на Донбасі Анни Нетребко, чудового зразка російської (неполітичної) культури, є ще однією великою помилкою міністра  Бербок. 

 

Автор: Діана Квасневська