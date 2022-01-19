Бербок у пості про культуру Росії згадала подругу окупантів Нетребко

Очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок після візиту в Україну відвідала Росії. У своєму дописі про Москву міністерка згадала скандальну співачку Анну Нетребко, яка підтримувала російських бойовиків на Донбасі.

Першим згадку помітив тренер з питань медіакомпетенції Дітмар Піхлер. Саме він написав про це в телеграмі.

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Очільниця МЗС Німеччини у дописі про Росію згадала прихильницю російських найманців Нетребко

Анналена Бербок під час візиту в Москву опублікувала пост про культуру. У ньому політикиня пригадала, що відвідала російсько-німецьку виставку в Третьяковській галереї.

Міністерка закордонних справ Німеччини також заявила, що мовляв мистецтво і культура не підвладні політичним настроям і не зупиняються на національних кордонах.

Росія – це більше, ніж критика нинішнього політичного керівництва: така багата культурна нація, країна Дмитра Шостаковича, Анни Нетребко, Льва Толстого. Мистецтво вміє відобразити наш час та озвучити його,

– заявила Бербок.

Політикиня також відзначила, що нібито саме це "створює простір для різноманітності", "взаморозуміння". Також нібито може допомогти "примиритись".

Проте очільниця МЗС Німеччини фактично у один ряд поставила Дмитра Шостакевича, якого вважають одним з найзначніших композиторів 20 століття, Льва Толстого – одного з найвідоміших російських письменників та Анну Нетребко – оперну співачку, яка підтримує проросійських окупантів на Донбасі.

За цей допис користувачі у мережі почали обурюватись, від людей посипався шквал критики. Серед іншого критикували й за нерозуміння ситуації.

Що відомо про діяльність Анни Нетребко та підтримку окупантів

Анна Нетребко справді відома оперна співачка, яка володіє сопрано. Вона живе в австрійському Відні. Співачка має два громадянства – Росії та Австрії.

В Україні її знають як особу, яка фінансово підтримала проросійських окупантів на Донбасі. Ще у 2014 році ЗМІ зафіксували її з так званим "прапором" самопроголошених "республік" на окупованій Росією частині Донбасу.

Тоді вона передавала кошти окупантам нібито для оперного театру в окупованому Донецьку. Сама Нетребко тоді заявила, що нібито її діяльність не є політичною акцією. Проте мільйон рублів співачка передавала саме ватажку бойовиків, колаборанту Олегу Царьову.

У МЗС Австрії фото співачки з російськими найманцями назвали "проблематичним". Там заявили, що такими знімками неминуче почнуть зловживати у пропагандистських цілях.

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Згадування та вихваляння прокремлівської співачки та друга так званих "сепаратистів" на Донбасі Анни Нетребко, чудового зразка російської (неполітичної) культури, є ще однією великою помилкою міністра Бербок.