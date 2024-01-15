Важливий "приліт" для нашої перемоги, – Дудукалов про "бавовну" в порту Бердянська

У тимчасово окупованому Бердянську 13 січня пролунав вибух. Місцеві повідомляли про стовп диму та гучні звуки. За попередньою інформацією, влучання було у порт, який росіяни повністю мілітаризували.

Про це 24 Каналу розповів заступник голови Бердянської районної ради Віктор Дудукалов, додавши, що до міста, найімовірніше, долетів безпілотник. Отже, в армії противника можуть бути постраждалі та загиблі.

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Чому для росіян важливий порт

Після того, як пролунала "бавовна" російські загарбники повністю перекрили центральну частину міста, саме там і розташований порт. Були закриті всі проїзди, навколо кружляло багато машин швидкої допомоги. Судячи з цього, можна припустити, що наслідки вибуху досить серйозні.

У цьому порту стоїть протиповітряна оборона, боєкомплект, особовий склад і саме там лунає сигнал повітряної тривоги. Отож, окупантам прийшлося нелегко й ми цьому дуже радіємо,

– розповів Віктор Дудукалов.

Загалом на території окупованого Бердянська та району вибухи лунали вже не раз. Можна припустити, що було щонайменше кілька вдалих влучань по позиціях ворога, місцях зберігання техніки.

"Порт для них – це одне із сакральних місць, за яке вони дуже турбуються, тому що в їхній логістиці він відіграє важливу роль. Порт важливий для півдня і всієї території Запорізької області", – підкреслив Дудукалов.

Він додав, що окупанти облаштовують залізницю, розширюють дороги, активно використовують порт – все це тому, що їхня логістика не справляється з обсягом тієї техніки, якої потребує фронт.

За порт вони турбуються, тому цей "приліт" і морально, і з військового погляду є дуже є важливим для нашого контрнаступу, для майбутньої перемоги,

– наголосив Віктор Дудукалов.

Що відбувається в окупованому Бердянську