У Бердянську пролунав потужний вибух: що там могло статися
У Бердянську вранці 22 лютого пролунав потужний вибух. За словами очевидців, в тимчасово окупованому місті могла вибухнути автівка.
Про це повідомляють місцеві телеграм-канали. Наразі окупанти не коментували, що саме стало причиною вибуху у Бердянську, передає 24 Канал.
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У Бердянську лунав потужний вибух
Жителі Бердянську зазначили, що гучно вранці у місті було внаслідок вибуху автівки. За словами очевидців, машина перебувала в районі стоянки біля торговельного центру "Амстор" на проспекті Східний.
Особливо звук вибуху чули у мікрорайонах Колонія, 8 Березня та Центр. Після події окупаційна поліція частково перекрила рух по Східному проспекту,
– зазначили місцеві жителі.
Ці слова підтвердила у своєму телеграм-каналі голова Бердянської МВА Вікторія Галіціна. Вона зазначила, що вибух пролунав близько 6:50 і окупанти після цього перекрили ділянку дороги.
"Закликаємо бердянців бути обачними та уникати контактів з окупантами. Ймовірні обшуки автомобілів на даній ділянці", – наголосила вона.
Вони також розповіли, що причина вибуху, а також чия це була автівка станом на зараз невідомо.
Вибух у Бердянську пролунав біля "Амстора" / Фото з бердянських телеграм-каналів
Зрештою у бердянських телеграм-каналах зауважили, що росіяни між собою говорили, що нібито вибухівку "скинули з коптера на заправку БРСМ біля "Амстора"".
"Куди потрапили незрозуміло: хтось каже, що у вивіску, хтось каже, що у машину", – сказали місцеві.
Водночас, за словами очевидців, окупанти дуже зляться через атаку на Бердянськ. Зокрема, росіяни ниють, що це їм "вітання з 23 лютого передали", і обурюються, "як так можна, бо вони ж у тилу".
У Бердянську ліквідували колаборанта
- В тимчасово окупованому Бердянську 10 лютого ліквідували місцевого підприємця-колаборанта Олександра Галія. Чоловік був одним з перших, хто пішов на співпрацю з російськими загарбниками.
- Зокрема, Галій допомагав окупантами прибрати до рук бізнес і майно бердянців. Крім того, він здавав окупантам українських патріотів.
- У Бердянській МВА наголосили, що зрадникам України слід знати та пам'ятати, що подібна доля до колаборанта Галія може спіткати кожного з них.