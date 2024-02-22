У Бердянську пролунав потужний вибух: що там могло статися

У Бердянську вранці 22 лютого пролунав потужний вибух. За словами очевидців, в тимчасово окупованому місті могла вибухнути автівка.

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали. Наразі окупанти не коментували, що саме стало причиною вибуху у Бердянську, передає 24 Канал.

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У Бердянську лунав потужний вибух

Жителі Бердянську зазначили, що гучно вранці у місті було внаслідок вибуху автівки. За словами очевидців, машина перебувала в районі стоянки біля торговельного центру "Амстор" на проспекті Східний.

Особливо звук вибуху чули у мікрорайонах Колонія, 8 Березня та Центр. Після події окупаційна поліція частково перекрила рух по Східному проспекту,

– зазначили місцеві жителі.

Ці слова підтвердила у своєму телеграм-каналі голова Бердянської МВА Вікторія Галіціна. Вона зазначила, що вибух пролунав близько 6:50 і окупанти після цього перекрили ділянку дороги.

"Закликаємо бердянців бути обачними та уникати контактів з окупантами. Ймовірні обшуки автомобілів на даній ділянці", – наголосила вона.

Вони також розповіли, що причина вибуху, а також чия це була автівка станом на зараз невідомо.



Вибух у Бердянську пролунав біля "Амстора" / Фото з бердянських телеграм-каналів

Зрештою у бердянських телеграм-каналах зауважили, що росіяни між собою говорили, що нібито вибухівку "скинули з коптера на заправку БРСМ біля "Амстора"".

"Куди потрапили незрозуміло: хтось каже, що у вивіску, хтось каже, що у машину", – сказали місцеві.

Водночас, за словами очевидців, окупанти дуже зляться через атаку на Бердянськ. Зокрема, росіяни ниють, що це їм "вітання з 23 лютого передали", і обурюються, "як так можна, бо вони ж у тилу".

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