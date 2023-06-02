Наслідки можуть нас потішити, багато ліквідованих росіян, – райрада про вибух у Бердянську

У тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області знову сталася "бавовна". Цього разу вона засмутила окупантів у місцевому порту.

Про це 24 Каналу розповів заступник голови Бердянської районної ради Віктор Дудукалов. За його словами, вибухи в Бердянську спричинили метушню серед окупантів.

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Які наслідки "бавовни" в Бердянську

Наразі немає конкретних деталей, що саме вдалося вразити у порту Бердянська. Однак відомо, що окупанти неодноразово перевозили там боєприпаси та військову техніку. Також в порту інколи розміщують засоби ППО.

Сьогоднішній приліт, найімовірніше, був по скупченню техніки або боєкомплекту. Візуально зрозумів, де був приліт. Там досить затишне місце, щоб щось ховати. Після прильоту була неймовірна метушня. Швидкі приїхали. Так звані "воєнкори" казали про 9 поранених. Але втрати там значно серйозніші,

– зауважив Дудукалов.

Окупанти користуються тамтешнім портом переважно як логістичною точкою. Але бояться використовувати його на повну. Сам порт надзвичайно добре видно з будинків міста, тому росіяни побоюються прильотів.

Зрозуміло, що після "бавовни" росіяни і далі зможуть користуватися портом. Але страх перед прильотами лише зросте. На початку повномасштабного вторгнення вони викрадали майно порту, а зараз використовують його для різних потреб: і для викрадення зерна, і для перевезення боєприпасів, військової техніки тощо.

Упродовж останніх тижнів в Бердянську частенько трапляється різна "бавовна" . Нещодавно там було аж два масштабні вибухи за день.

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Як підкреслив Дудукалов, угруповання окупантів в Бердянську серйозно панікує. Вони дійшли до того, що одягають цивільний одяг, аби місцеві жителі їх не відрізняли.

Ситуація в Бердянську: коротко