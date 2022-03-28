З Бердянська до Запоріжжя прибула колона евакуйованих: людей врятували

З Бердянська до Запоріжжя вдалось виїхати 15 автобусів з людьми. Так українській владі вдалось евакуювати понад 800 людей.

Відповідну інформацію у телеграмі повідомив заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко. Також ці дані повідомив й глава Запорізької ОВА Олександр Старух.

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Людей вдалось вивезти у Запоріжжя

Сьогодні (мовиться про 28 березня – 24 канал) вдалося евакуювати маріупольців з Бердянська,

– мовиться у повідомлення.

Зокрема вдалост виїхати 15 автобусам, в яких була 881 людина. Вони вже прибули в Запоріжжя.

Ба більше, на власному транспорті до Запоріжжя прибули 2 350 людей, більшість з них – маріупольці.

На жаль, досі у Маріуполі перебуває ще 170 тисяч людей, яким необхідна допомога. До блокади з міста виїхали 140 тисячам мешканців, а під час війни – ще 150 тисяч евакуювали. Також 30 тисяч депортували в Росію.

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