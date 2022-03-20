З бердянського морського порту, який окупували російські війська, зникли 5 кораблів
Джерело:Суспільне
Російські окупанти викрали 5 українських кораблів, які перебували в порту Бердянська. Порт з 13 березня окупований росіянами, а працівників не допускають до роботи.
За даними Суспільного, 24 лютого в бердянському порту знаходилося 10 суден. Вже 15 березня до порту зайшли російські буксири, які викрали кораблі.
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Буксири окупантів відправили українські судна в район Керч-Єнікальського каналу, попередньо завантаживши кораблі.
Там стояло на завантаження 5 кораблів: деякі з них повністю були завантажені, це ми бачимо по митних документах, деякі – частково були завантажені. Кілька днів тому ці кораблі зникли з Бердянського порту,
– розповіло анонімне джерело Суспільного.
Повідомляється, що у кораблі було завантажено кілька десятків тисяч тонн вантажу. У бердянському порту зараз стоять кілька прикордонних кораблів Росії. У акваторії поблизу постійно курсує російська військова техніка.
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