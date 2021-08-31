У Бердянську 7-річного хлопчика віднесло у відкрите море на матраці

На Запоріжжі у курортному Бердянську 7-річного хлопчика віднесло у відкрите море на надувному матраці. Дорослі не помітили, як дитина почала відпливати від берега.

Інцидент трапився поблизу відпочинкової бази "Посейдон". Коли дитина далеко відплила далеко від берега, батьки бігли майже кілометр, поки не побачили рятувальників.

До теми На Херсонщині дітей віднесло у відкрите море на катамарані: відео операції порятунку у шторм

Як рятували хлопчика

Батьки дитини звернулися по допомогу до осіб, які здають напрокат водні мотоцикли. Вони також працюють рятувальниками на пляжі, тож забрали дитину з води й доправили її на сушу.

Хлопчик перебував приблизно за 700 метрів від берега. Медична допомога після інциденту йому не знадобилася.

За даними ДСНС , найпоширенішою причиною нещасних випадків на воді є купання у необладнаних для цього місцях, самостійне відвідування водойм дітьми та купання у нетверезому стані.

Читайте також Відійшов порибалити: на Львівщині трагічно загинув 35-річний чоловік – фото з місця події



Правила поведінки на воді / Інфографіка 24 каналу