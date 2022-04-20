У Бердянську окупанти призначають на посади у мерії двірників

У захопленому Бердянську росіяни схиляють до співпраці місцевих зрадників. Заступником окупаційного "мера" призначили містянина Микиту Самойленка.

З двірника у чиновника

У Запорізькій ОВА Самойленка називають "фріком". Раніше він працював двірником в КП "БердянськЕкоТранс".

Читайте також Окупанти на Запоріжжі влаштували бунт через гроші: кадирівці жорстоко вбили організаторів

Себе позиціонує як творчу особистість, стверджує, що бачить візерунки уві сні та розмовляє з каміннями,

– розповіли в ОВА.

Після вторгнення росіян зрадник добровільно перейшов на їхню сторону. Тому його призначили заступником так званого "мера" з питань архітектури.

Зараз Самойленко займається підготовкою Бердянська до святкування 9 травня – прикрашає клумби та малює бордюри.

До теми дивіться відео про те, як уламки ракети впали на житлові будинки у Запоріжжі: