У Бердянську прогримів вибух в районі порту: видніється дим, – ЗМІ

За даними ЗМІ, в районі порту тимчасово окупованого Бердянська прогримів вибух. Звідти видніється стовп диму.

За повідомленнями місцевих ЗМІ, вибух пролунав близько 13:50 2 червня. Уже є дані про роботу українських партизанів.

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Може бути знищений військовий вантаж

Місцеві ЗМІ повідомляють, що вибух у тимчасово окупованому місті міг бути наслідком роботи українських партизанів. У результаті міг бути знищений військовий вантаж російських окупантів.

За даними місцевих телеграм-каналів, вибух, який пролунав, був потужним. Від ударної хвилі в будинків поблизу здригнулися вікна. За деякими даними вибухів було 2 і вони пролунали з різницею в 10-15 хвилин.

Вибух у Бердянську: дивіться відео

Окупанти кажуть про "розмінування"

Колаборанти та окупанти вже встигли створити "пояснення" вибухам. Кажуть, що нібито вибухи – наслідки розмінування порту, яке буцімто проводять загарбники.

З урахуванням того, що російські окупанти зайшли у Бердянськ ще 27 лютого, можна лише припустити, що "розміновували" загарбники свої ж боєприпаси.

Це вже не перший вибух в тимчасово окупованих містах

22 травня в тимчасово окупованому Енергодарі прогримів вибух у під'їзді, де живе матір гауляйтера міста – Андрія Шевчика. Унаслідок вибуху зрадника хвилею відкинуло на 5 метрів та прибило залізними дверима, через що той зараз у важкому стані в лікарні. Також в реанімацію потрапили двоє охоронців колаборанта.

30 травня вибух прогримів у центрі тимчасово окупованого Мелітополя, унаслідок чого вибухнула автівка з сім'єю колаборантів. Чоловік та жінка потрапили до лікарні. Окупанти не розголошують імен постраждалих, однак місцеві ЗМІ припускають, що це може бути племінниця гауляйтера Євгена Балицького.

Мер Мелітополя Іван Федоров заявив, що є дві версії причин вибуху в місті – або окупанти проводять зачистку серед колаборантів, які не можуть виконати те, що вимагають загарбники, або таки працює партизанський рух. Та варто зазначити, що окупанти назвали вибух терактом і звинуватили в цьому Україну. Цікаво лише, що за повідомленнями місцевих ЗМІ, після вибуху в Мелітополі, колаборантка Галина Данильченко захотіла піти у відставку.

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