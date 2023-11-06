Чуло все місто: у Бердянську пролунав потужний вибух

В тимчасово окупованому Бердянську ввечері 6 листопада 2023 було дуже гучно. Місцеві стверджують, що вибух чуло все місто.

Поки про вибухи в Бердянську ввечері 6 листопада дуже мало інформації. 24 Канал стежить за подіями, читайте наші новини.

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Що відомо

Місцеві жителі стверджують, що вибух у Бердянську був такої сили, що його чуло все місто. Вони впевнені, що це був приліт, адже було дуже гучно.

Окупанти пишуть, що працює ППО і навіть "над містом збили ракету". Втім, як зазначають автори телеграм-каналу "Бердянськ сьогодні", "вони завжди так пишуть".

Зараз в Бердянську чути, як горлає сирена та працює сигналізація на машинах,

– наводить видання свідчення місцевих.

Про вибух написала і начальниця Бердянської міської військової адміністрації Вікторія Галіціна. "Уточнюємо інформацію та слідкуємо за новинами від Генерального штабу ЗСУ", – вказала вона.

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Не перший вибух

Слід сказати, що в Бердянську останні декілька днів постійно чують вибухи. Про причини вибухів увечері 5 листопада не повідомляли. Удень 4 листопада в місті нібито працювала російська ППО.