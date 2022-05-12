У Бердянську росіяни захопили місцеве радіо і залишили людей без зв'язку

Російські вбивці тероризують людей на тимчасово окупованій частині Запорізької області. Вони мародерять та намагаються переконати мешканців, що успішно захоплюють Україну.

Про це в ефірі телеканалу "Рада" сказав речник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Ареф'єв, передає 24 канал. Він зазначив, що росіяни поширюють пропагандистські меседжі та брехню щодо стану справ у місті та Україні загалом

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"У тимчасово окупованому Бердянську були інформаційні блокади через повну відсутність мобільного зв'язку та частково інтернету. Також росіяни захопили місцеве радіо і перейменували його на "Свободный Бердянськ"", – сказав речник.

Окупанти мародерять

За словами Ареф'єва, в Мелітопольському районі росіяни продовжують мародерити. Зокрема, стало відомо, що окупанти пограбували дорожньо-ремонтні пункти Запорізького автодору та асфальто-бетонний завод у селищі Кам'янка.

"Розграбували загарбники й базу "Автомагістраль-Південь" у місті Мелітополі, Токмаку та селі Новополтавка. Також розграбоване виробництво бази дорожнього будівництва "Альтком", – розповів речник.

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Є багато колаборантів

Ареф'єв сказав, що у Бердянську не працюють великі мережі супермаркетів, закриваються промислові підприємства і крамниці, власники яких не погоджуються бути на умовах окупаційної влади.

З'являється дуже багато колаборантів. Ми все фіксуємо, відкриваємо дуже багато кримінальних проваджень і цей список поповнюється,

– зазначив Ареф'єв.

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Селяться у квартири українців

Раніше міський голова Мелітополя Іван Федоров розповів, що окупанти продовжують знущатися з містян. Вони перед 9 травня повністю заблокували місто. Через це люди не можуть виїхати.

Крім цього, росіяни не дають проїхати транспорту на лінії розмежування. За словами Федорова, там вже черга з понад 500 автомобілів. Мер зазначив, що в самому Мелітополі рашисти встановили блокпости та перевіряють транспорт.

"У квартири українців, яким вдалося виїхати, вони поселяють своїх солдатів та взагалі незрозуміло кого. Також вони влаштовують голод, адже забирають зерно з елеваторів та фермерських господарств. Рашисти поводять себе повністю як в радянські часи", – розповів мер.