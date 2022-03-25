За уточненими даними, у Бердянську знищено десантний корабель Росії "Саратов", – Генштаб

У Генштабі ЗСУ уточнили інформацію про втрати ворожого флоту в порту Бердянська. Спочатку писали, що знищили корабель "Орськ", але з'ясувалося, що це – великий десантний корабель "Саратов".

Про це повідомили у зведенні щодо російського вторгнення вночі проти 25 березня. Там детально розповіли про ситуацію в Азовській операційній зоні.

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Українські захисники знищили "Саратов"

Зранку 24 березня Військово-морські Сили заявили про знищення російського десантного корабля "Орськ". Але ввечері у Генштабі опублікували уточнення.

Там пояснили, що у ході завдання удару по зайнятому окупантами порту в Бердянську було знищене інше судно, а саме – великий десантний корабель "Саратов".

"Великі десантні кораблі "Цезарь Куников" та "Новочеркаськ" отримали пошкодження. Триває уточнення інших втрат противника", – мовиться у повідомленні.

Командир "Саратова" – зрадник України

Раніше у ВМС розповіли, що капітаном ворожого корабля "Саратов" є Володимир Храмченко. Він був командиром українського судна "Кіровоград", але у 2014 році зрадив присязі й перейшов на бік окупантів.

Судном "Новочеркаськ" командував його "товариш" – Юрій Павлов, який на момент зради був старшим помічником командира "Костянтина Ольшанського".

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