Що зміниться у березні: до Росії за закордонним паспортом, зросте пенсія і подорожчає телефон

1 березня 2020 року в Україні відбудеться щорічна індексація пенсій, тому виплати зростуть, хоча і не у всіх. Укртелеком підніме тарифи на стаціонарний телефон, а в Росію можна буде поїхати лише за закордонним паспортом. Які ще зміни чекають на українців у березні – читайте у матеріалі 24 каналу.

З 1 березня пенсії зростуть: але не усі

Дізнайтеся: Які пенсії отримують різні категорії українців: інфографіка

1 березня 2020 року почнеться друга щорічна індексація пенсій. У березні 2019-го вперше за п’ять років перерахували пенсії і збільшили їхній розмір. Тоді виплати зросли на 17-18%.

Цьогорічне оновлення, як попереднє, відбудеться з урахуванням рівня середньої зарплати та інфляції. За даними міністерства соцполітики, з 1 березня в середньому пенсії зростуть на 11%. Тобто, якщо йдеться про середню пенсію в 3 370 гривень, доплата складе приблизно 306 гривень.

Що таке індексація?Індексація – це встановлений законами механізм підвищення доходів населення. Нею частково або повністю держава намагається відшкодовувати подорожчання товарів і послуг. Для визначення розміру індексованої пенсії використовують показник середньої зарплатні, з якої сплачено страхові внески, та який враховується для обчислення пенсії.



У 2019 – 2020 роках показник середньої заробітної плати в Україні, збільшується на коефіцієнт, що відповідає 50 відсоткам показника зростання споживчих цін за попередній рік і 50 відсоткам показника зростання середньої заробітної плати.

Збільшення виплат торкнеться людей, яким пенсії призначені за віком, через інвалідність, втрату годувальника чи за вислугою років.

Однак торкнеться індексація не всіх: не збільшать пенсії держслужбовцям, суддям та прокурорам, науковим працівникам, помічникам депутатів. Також не збільшать виплату тим, хто і так отримує максимальну пенсію.



Індексація виплат торкнеться не усіх пенсіонерів / фото: 24 каналу

Крім того, збільшення не торкнеться соціальних пенсій: тим, кому не вистачає мінімального стажу, надбавки чекати не варто.

Як отримати перерахунок пенсії

Він відбуватиметься автоматично. Що означає – нікому нікуди не треба звертатися щодо нових пенсійних нарахувань. Також для перерахунку пенсій не потрібно приймати окремих рішень уряду чи парламенту – ця норма вже закріплена в чинному законодавстві.

Громадяни, що отримують пенсію, так само отримають її і з 1 березня – але вже перераховану, більшу за розміром.

Безробітні отримуватимуть більше

Зростуть виплати не лише для пенсіонерів, а і для безробітніх. З 1 березня 2020 року в Україні мінімальний розмір допомоги по безробіттю збільшили з 1630 гривень до 1800 гривень. Це для людей, виплати яким призначаються з урахуванням заробітної плати та страхового стажу. Для категорій, щодо яких ці показники не враховуються, мінімальна виплата становитиме 650 гривень. Досі було 610 гривень.



Як зросте виплата безробітнім / інфографіка 24 каналу

До теми! Розмір максимальної допомоги по безробіттю зріс 1 грудня 2019 року. Тепер він становить 8408 гривень на місяць, раніше – 8028 гривень.

Що відомо про безробіття в Україні

Кількість безробітних в Україні за грудень 2019 року різко зросла – на 15%. Водночас знизилася кількість вакансій від роботодавців.

2019 року різко зросла – на 15%. Водночас знизилася кількість вакансій від роботодавців. У Мінекономіки повідомляли, що лише 12,8 мільйона із 28,5 мільйонів українців працездатного віку працюють легально. Решта або перебуває на заробітках, або працює нелегально.

Нові правила перетину кордону з Росією

З 1 березня 2020 року жителі України зможуть потрапити в Росію лише за закордонним паспортом. Раніше перетинати українсько-російський кордон можна було і з внутрішнім українським паспортом. А от виїхати з РФ можна буде як за внутрішніми паспортами, так і за свідоцтвом про народження (якщо йдеться про дітей).



За внутрішнім паспортом виїхати до Росії з 1 березня вже не вийде / фото 24 каналу

Таку зміну роблять не заради жорсткішого контролю українців і обмеження їхньої міграції, а задля зручності. Переваг такої зміни декілька: по-перше, зменшиться час перетину кордону. А по-друге, міністр МЗС Вадим Пристайко навів приклад втрати паперового паспорта громадянина України на території Росії. Адже в разі такого інциденту українцеві доведеться пройти "9 кіл пекла". А із закордонним паспортом повернення в Україну пройде безпроблемно.

Ще про переваги: Пристайко озвучив переваги нових правил перетину кордону з Росією

Окрім того, це нововведення буде засторогою для боржників з аліментів: тепер вони не зможуть втекти до Росії, щоб уникнути відповідальності.

Домашній телефон подорожчає

Стаціонарний телефон тим користувачам, які його ще не відключили, з березня буде обходитися дорожче. І якщо зміна найдешевшого тарифу практично не суттєва – сім гривень, то найдорожчий зросте на цілих 24 гривні.

Що відомо про Укртелеком?Це найбільший оператор фіксованого зв'язку в Україні. Наразі значну частину його клієнтів складають державні органи, навчальні, адміністративні та медичні установи, аварійні служби. Компанією володіє група "СКМ" українського олігарха Ріната Ахметова.

Як зміняться тарифи "Укртелекому"

Тариф "Домашній Безлімітний" – 123 гривні (було 99 гривень);

тариф "Домашній Базовий" – 117 гривень (було 94 гривні);

тариф "Простий" – 73,81 гривень (було 67,10 гривень).

До теми: Укртелеком демонтує таксофони і відключить проводове радіо: де саме

Подорожчає і проводове радіо – на 10 гривень. Замість 35 гривень на місяць тепер оплата радіомовлення коштуватиме 45 гривень.



Проводове радіо також подорожчає з 1 березня / фото: Думская

Газ для промисловості подешевшає

З 1 березня газ для промислових споживачів стане дешевшим. Великі виробники та комунальні підприємства, які гуртово закуповують газ, зможуть зекономити майже 15%.

Як фактично зміняться ціни:

мінімальна ціна становитиме 3 тисячі 981 гривню за тисячу кубометрів (без урахування ПДВ і транспортних витрат). Раніше було 4 тисячі 661 гривня;

водночас максимальні ціни для промислових споживачів становитимуть 4 тисячі 606 гривень за тисячу кубометрів газу. Раніше було – 5 тисяч 208 гривень.

А для індивідуальних споживачів газу значних змін ціни треба чекати влітку 2020 року. Принаймні так пообіцяв міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.