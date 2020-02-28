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      Що зміниться у березні: до Росії за закордонним паспортом, зросте пенсія і подорожчає телефон

      - Читать новость на русском
      Зміни в Україні з 1 березня / колаж 24 каналу

      1 березня 2020 року в Україні відбудеться щорічна індексація пенсій, тому виплати зростуть, хоча і не у всіх. Укртелеком підніме тарифи на стаціонарний телефон, а в Росію можна буде поїхати лише за закордонним паспортом. Які ще зміни чекають на українців у березні – читайте у матеріалі 24 каналу.

      З 1 березня пенсії зростуть: але не усі

      Дізнайтеся: Які пенсії отримують різні категорії українців: інфографіка

      1 березня 2020 року почнеться друга щорічна індексація пенсій. У березні 2019-го вперше за п’ять років перерахували пенсії і збільшили їхній розмір. Тоді виплати зросли на 17-18%.

      Цьогорічне оновлення, як попереднє, відбудеться з урахуванням рівня середньої зарплати та інфляції. За даними міністерства соцполітики, з 1 березня в середньому пенсії зростуть на 11%. Тобто, якщо йдеться про середню пенсію в 3 370 гривень, доплата складе приблизно 306 гривень.

      Що таке індексація?Індексація – це встановлений законами механізм підвищення доходів населення. Нею частково або повністю держава намагається відшкодовувати подорожчання товарів і послуг. Для визначення розміру індексованої пенсії використовують показник середньої зарплатні, з якої сплачено страхові внески, та який враховується для обчислення пенсії.

      У 2019 – 2020 роках показник середньої заробітної плати в Україні, збільшується на коефіцієнт, що відповідає 50 відсоткам показника зростання споживчих цін за попередній рік і 50 відсоткам показника зростання середньої заробітної плати.

      Збільшення виплат торкнеться людей, яким пенсії призначені за віком, через інвалідність, втрату годувальника чи за вислугою років.

      Однак торкнеться індексація не всіх: не збільшать пенсії держслужбовцям, суддям та прокурорам, науковим працівникам, помічникам депутатів. Також не збільшать виплату тим, хто і так отримує максимальну пенсію.


      Індексація виплат торкнеться не усіх пенсіонерів / фото: 24 каналу

      Крім того, збільшення не торкнеться соціальних пенсій: тим, кому не вистачає мінімального стажу, надбавки чекати не варто.

      Як отримати перерахунок пенсії

      Він відбуватиметься автоматично. Що означає – нікому нікуди не треба звертатися щодо нових пенсійних нарахувань. Також для перерахунку пенсій не потрібно приймати окремих рішень уряду чи парламенту – ця норма вже закріплена в чинному законодавстві.

      Громадяни, що отримують пенсію, так само отримають її і з 1 березня – але вже перераховану, більшу за розміром.

      Безробітні отримуватимуть більше

      Зростуть виплати не лише для пенсіонерів, а і для безробітніх. З 1 березня 2020 року в Україні мінімальний розмір допомоги по безробіттю збільшили з 1630 гривень до 1800 гривень. Це для людей, виплати яким призначаються з урахуванням заробітної плати та страхового стажу. Для категорій, щодо яких ці показники не враховуються, мінімальна виплата становитиме 650 гривень. Досі було 610 гривень.

       


      Як зросте виплата безробітнім / інфографіка 24 каналу

      До теми! Розмір максимальної допомоги по безробіттю зріс 1 грудня 2019 року. Тепер він становить 8408 гривень на місяць, раніше – 8028 гривень.

      Що відомо про безробіття в Україні

      Нові правила перетину кордону з Росією

      З 1 березня 2020 року жителі України зможуть потрапити в Росію лише за закордонним паспортом. Раніше перетинати українсько-російський кордон можна було і з внутрішнім українським паспортом. А от виїхати з РФ можна буде як за внутрішніми паспортами, так і за свідоцтвом про народження (якщо йдеться про дітей).


      За внутрішнім паспортом виїхати до Росії з 1 березня вже не вийде / фото 24 каналу

      Таку зміну роблять не заради жорсткішого контролю українців і обмеження їхньої міграції, а задля зручності. Переваг такої зміни декілька: по-перше, зменшиться час перетину кордону. А по-друге, міністр МЗС Вадим Пристайко навів приклад втрати паперового паспорта громадянина України на території Росії. Адже в разі такого інциденту українцеві доведеться пройти "9 кіл пекла". А із закордонним паспортом повернення в Україну пройде безпроблемно.

      Ще про переваги: Пристайко озвучив переваги нових правил перетину кордону з Росією

      Окрім того, це нововведення буде засторогою для боржників з аліментів: тепер вони не зможуть втекти до Росії, щоб уникнути відповідальності.

      Домашній телефон подорожчає

      Стаціонарний телефон тим користувачам, які його ще не відключили, з березня буде обходитися дорожче. І якщо зміна найдешевшого тарифу практично не суттєва – сім гривень, то найдорожчий зросте на цілих 24 гривні.

      Що відомо про Укртелеком?Це найбільший оператор фіксованого зв'язку в Україні. Наразі значну частину його клієнтів складають державні органи, навчальні, адміністративні та медичні установи, аварійні служби. Компанією володіє група "СКМ" українського олігарха Ріната Ахметова.

      Як зміняться тарифи "Укртелекому"

      • Тариф "Домашній Безлімітний" – 123 гривні (було 99 гривень);
      • тариф "Домашній Базовий" – 117 гривень (було 94 гривні);
      • тариф "Простий" – 73,81 гривень (було 67,10 гривень).

      До теми: Укртелеком демонтує таксофони і відключить проводове радіо: де саме

      Подорожчає і проводове радіо – на 10 гривень. Замість 35 гривень на місяць тепер оплата радіомовлення коштуватиме 45 гривень.


      Проводове радіо також подорожчає з 1 березня / фото: Думская

      Газ для промисловості подешевшає

      З 1 березня газ для промислових споживачів стане дешевшим. Великі виробники та комунальні підприємства, які гуртово закуповують газ, зможуть зекономити майже 15%.

      Як фактично зміняться ціни:

      • мінімальна ціна становитиме 3 тисячі 981 гривню за тисячу кубометрів (без урахування ПДВ і транспортних витрат). Раніше було 4 тисячі 661 гривня;
      • водночас максимальні ціни для промислових споживачів становитимуть 4 тисячі 606 гривень за тисячу кубометрів газу. Раніше було – 5 тисяч 208 гривень.

      А для індивідуальних споживачів газу значних змін ціни треба чекати влітку 2020 року. Принаймні так пообіцяв міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Новини України Держприкордонслужба Ринок праці Робота Укртелеком Вадим Пристайко МЗС України Державна міграційна служба Україна – Росія Пенсія
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