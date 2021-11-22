"Бери водку": поляки показали, як п'яні білоруси чергують на кордоні зі зброєю в руках

Поки польські прикордонники у посиленому режимі охороняють кордон, їхні білоруські колеги розважаються. Вони розпивають алкоголь прямо на службі, а потім пропонують його й полякам.

Білоруський прикордонник кликав польських колег пити горілку

Відео з державного кордону Польщі та Білорусі опублікувало польське міністерство національної оборони. На ньому видно п'яного білоруського прикордонника, який через прикордонний дріт намагається зав'язати розмову з поляками.

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Спершу білоруський силовик намагався запитав у поляків, чи ті спілкуються англійською.

Бро, ю донт спік інгліш? Поліш? За*біся. Камон,

– звернувся п'яний прикордонник ламаною англійською.

Хитаючись на місці, він запропонував полякам обмінятися сигаретами: "Ай гів ю біларешем сігаретс, ю гів мі поланд. За*бішє?". Однак поляки відмовили п'яному силовику заявивши, що вони не палять.

Після того силовик назвав польських прикордонників "друзями" та покликав пити горілку через колючий дріт.

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