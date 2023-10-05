У Бериславі – пряме влучання в лікарню: вщент знищено цілий поверх, пошкоджені швидкі

5 жовтня російські загарбники обстріляли Берислав, що на Херсонщині. Зафіксовано пряме влучання в лікарню.

На жаль, унаслідок удару є постраждалі. Також пошкоджено машини швидкої допомоги.

Важливо Під час обстрілу Херсона загинули 2 людини: серед них – комунальник

Ворог влучив у лікарню в Бериславі

Місцева влада розповіла, що внаслідок удару вщент знищено четвертий поверх, ще один – частково. Також ворожим вогнем пошкоджено машини швидкої допомоги.

На жаль, постраждали двоє медпрацівників. У водія швидкої – перелом ноги та поранення голови. Фельдшер дістав контузію.

Згодом у Херсонській ОВА уточнили, що внаслідок авіаудару по лікарні у Бериславі пошкоджено два автомобілі станції швидкої медичної допомоги, а поранені медичні працівники госпіталізовані до лікарні.

Обидва медпрацівники, 39-річний фельдшер та 60-річний водій, отримали поранення середнього ступеня тяжкості. Їм надається допомога,

– мовиться в повідомленні.

Наслідки ворожого удару / фото ОВА

Зазначимо, що до цього в ОВА повідомляли, що ворог завдав пʼять авіаударів в районі міста Берислав.

У прокуратурі уточнили, що наразі вже розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

"5 жовтня близько 12:40 російські військові обстріляли один з населених пунктів Бериславського району на Херсонщині. Снаряди поцілили по лікарні і станції екстреної медичної допомоги. Частково зруйновано корпус лікарні. Попередньо, травми отримав водій та фельдшер закладу охорони здоров'я", – розповіли у відомстві.

Херсонщина потерпає від ворожих обстрілів

Зранку 5 жовтня російські війська вбили двох херсонців, ще один – дістав поранення. Загиблі – це 60-річна жінка та 54-річний комунальник, який обрізав дерева. У момент ворожого артилерійського удару вони знаходилися у дворі будинку. Ще в одного 54-річного херсонця лікарі діагностували легкі поранення рук та ніг.

Вночі окупанти вдарили з авіації по Одрадокам'янці та Миколаївці Бериславського району. Зараз інформація про постраждалих та руйнування встановлюється.

Минулої доби російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, а також будівлю навчального закладу в Херсоні. Через агресію окупантів 2 людини дістали поранення.